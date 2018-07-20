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10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Калининград. Там подведут итоги недавно завершившегося в России футбольного мундиаля.

Совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО Оргкомитет «Россия-2018″» пройдет при участии Президента России Владимира Путина.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, ключевой темой заседания станет обсуждение концепции эффективного использования наследия ЧМ-2018, а также подведение итогов организации турнира.

Ожидается, что на заседание соберутся руководители всех 11 регионов России, принимавших игры чемпионата. Также стало известно, что Владимир Путин пригласил в Калининград игроков российской сборной по футболу во главе с ее наставником Станиславом Черчесовым.

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