Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Калининград. Там подведут итоги недавно завершившегося в России футбольного мундиаля.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Калининград. Там подведут итоги недавно завершившегося в России футбольного мундиаля.
Совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО Оргкомитет «Россия-2018″» пройдет при участии Президента России Владимира Путина.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, ключевой темой заседания станет обсуждение концепции эффективного использования наследия ЧМ-2018, а также подведение итогов организации турнира.
Ожидается, что на заседание соберутся руководители всех 11 регионов России, принимавших игры чемпионата. Также стало известно, что Владимир Путин пригласил в Калининград игроков российской сборной по футболу во главе с ее наставником Станиславом Черчесовым.