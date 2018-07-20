К приемке школ присоединились думские депутаты

Источник: Вести - Пермь

Документы проверяют даже у проверяющих — пост школьной охраны отработал на «отлично». В комиссии — пожарный, полицейский, сотрудники ГИБДД, Росгвардии, ФСБ и департамента образования. Такой большой командой заглядывают в каждое помещение, к столовой внимание особое.

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Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы:

— Помню, к вам приходили-смотрели школьное питание — одно из лучших в городе, но на всероссийском конкурсе победила 112-я школа. Почему?

Нина Мильчакова, директор гимназии № 33 г. Перми:

— Потому что мы не участвовали, поскромничали просто.

В этом году в планах конкурс выиграть, но пока нужно подготовить к 1 сентября всю школу. Комиссия проверяет состояние пожарной и антитеррористической безопасности, системы канализации, водо- и электроснабжения, качество ремонта.

Нина Мильчакова, директор гимназии № 33 г. Перми:

— У пожарных не было к нам замечаний, Роспотребнадзор — по замене школьной мебели, и второе замечание, которые мы тоже исправили — отремонтировали пол в спортивном зале.

Теперь зал в буквальном смысле сияет, изменились и кабинеты.

По требованию Роспотребнадзора в 10 классах 33-й гимназии сменили парты. Новые регулируются по высоте и углу наклона. О таком родители этих школьников могли только мечтать.

До 10 августа в целом по городу должны проверить 129 школ и 131 детский сад. В работе комиссии принимают участие и депутаты Пермской городской Думы.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы:

— У нас традиционно среднее образование очень высокое по уровню, по качеству. Чтобы это было не только уровень-качество, но и уровень безопасности, который был обеспечен в школах. Может быть, где-то ещё школам помочь — в финансировании, устранении тех или иных замечаний.

Здесь, что называется, на карандаш взяли возможное обновление фасада. Вместе с тем в этом году каждая школа работает над преображением территории — акция так и называется «Преображаем город».

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми:

— По итогам акции — это мы уже по секрету сегодня — мы, конечно, отметим лучших. Но нам бы хотелось, чтобы это были не единицы, а практически все наши школы и детсады.

Лучших назовут к 1 сентября, тогда же изменения оценят главные критики — ребята, которые сядут за парты обновлённых школ.