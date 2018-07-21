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02:01 (мск), источник: Известия

Пентагон выделил Украине $200 млн на военную технику

Пентагон выделил Украине $200 млн на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники, сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении отмечается, что указанные средства также будут потрачены на «консультативные услуги для укрепления обороноспособности сил Украины».

По данным Пентагона, всего в рамках сотрудничества в области безопасности с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более чем $1 млрд.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты перебросили 1 и 2 июня во Львов на западе Украины четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл 7 июня.

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