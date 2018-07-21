Пентагон выделил Украине $200 млн на военную технику

Источник: РИА "Новости"

В заявлении отмечается, что указанные средства также будут потрачены на «консультативные услуги для укрепления обороноспособности сил Украины».

По данным Пентагона, всего в рамках сотрудничества в области безопасности с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более чем $1 млрд.