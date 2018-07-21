Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский боксёр Усик обратился к РФ перед боем с Гасиевым - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Марину Александрову без макияжа сравнили с подростком
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
09:01 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о превосходстве ядерного оружия России над американским

Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского. Такое утверждение приводит портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Специалисты сравнили ядерную мощность различных атомных бомб, включая «Малыша» и «Толстяка», которые США сбросили на Японию. По информации портала, новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие в других странах.

Так «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тыс. килотонн. Для сравнения американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн. Эти показатели говорят о том, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Также авторы материалы сравнили ядерные потенциалы КНР и КНДР. Так, китайская баллистическая ракета «Дунфэн-31» превосходит своего американского конкурента «Минитвен», который обладает мощностью 475 килотонн, в более чем два раза. Ее сила оценивается в тысячу килотонн.

В свою очередь Северная Корея, по мнению экспертов, обладает бомбой мощностью 250 килотонн.

Американские СМИ ранее рассказали, что Россия не блефует, говоря о своем новейшем вооружении и его возможностях, и назвали последние разработки оружием «судного дня». Речь идет о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексах «Кинжал».

Ядерные силы России и США. Справка
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
 Зачем крейсер «Дмитрий Донской» собираются поднять со дна Японского моря
Почему так сложно следить за качеством питьевой воды
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
Россия может принять летние Олимпийские игры
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь