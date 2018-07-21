СМИ сообщили о превосходстве ядерного оружия России над американским

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Специалисты сравнили ядерную мощность различных атомных бомб, включая «Малыша» и «Толстяка», которые США сбросили на Японию. По информации портала, новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие в других странах.

Так «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тыс. килотонн. Для сравнения американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн. Эти показатели говорят о том, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Также авторы материалы сравнили ядерные потенциалы КНР и КНДР. Так, китайская баллистическая ракета «Дунфэн-31» превосходит своего американского конкурента «Минитвен», который обладает мощностью 475 килотонн, в более чем два раза. Ее сила оценивается в тысячу килотонн.

В свою очередь Северная Корея, по мнению экспертов, обладает бомбой мощностью 250 килотонн.