Антону Бахаеву избрана мера пресечения
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля, ФедералПресс. В Челябинске определили меру пресечения первому заместителю министра экономического развития региона.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля, ФедералПресс. В Челябинске определили меру пресечения первому заместителю министра экономического развития региона.
Антону Бахаеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передает корреспондент «ФедералПресс» из зала суда.
В Челябинске завершилось судебное заседания по определению меры пресечения первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву.
20 июля он был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, речь может идти о средствах, выделенных на подготовку к
Замминистра поместили в камеру, однако тот вел себя довольно раскованно. Перед началом заседания он улыбался и общался с адвокатом. Сопровождение процесса обеспечивали сотрудники УФСБ региона. Следователь выступил с ходатайством об аресте. Он пояснил, что задержанный имеет заграничный паспорт и может выехать из страны, а также имеет возможность оказать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Кроме того, он обвиняется в совершении тяжкого преступления, добавил прокурор, наказание за которое может составлять до десяти лет лишения свободы.
Бахаев пояснил суду, что женат и имеет троих детей. Сторона защиты не стала заявлять ходатайств. При этом адвокат обвиняемого отметил: обвинение не предоставило доказательств того, что арест является единственной подходящей мерой, и предложила выпустить Бахаева под личное поручение
Адвокаты попросили приложить к материалам дела свидетельства о рождении детей, а также характеристики из нескольких ведомств: от первого заместителя председателя общественной палаты области, от политической партии «Единая Россия», от министерства образования, от
Президент РГР Арсен Унанян лично присутствовал на заседании. Адвокат заявил: совокупность изложенных документов свидетельствует о том, что он не скроется от следствия и не будет воздействовать на свидетелей. Представитель стороны защиты отметил, что
«Антон Саныч, вы просите какую меру пресечения вам избрать?», — уточнил адвокат. «Я поддерживаю позицию защиты и прошу избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — ответил Бахаев. Сторона обвинения предоставила суду документы, имеющие отношение к финансовой сделке, в чистоте которой сомневается следствие.
Также был приложен протокол допроса обвиняемой Ольги Алейниковой, которая была задержана вскоре после Бахаева. В заключении прокурор отметил, что Бахаеву предъявлено обвинение в тяжелом преступлении. При этом нет достоверных данных о том, где находится загранпаспорт.
«Следствие находится в активной стадии, а Бахаев может воздействовать на свидетелей по вопросам хищения бюджетных средств», — заявил представитель стороны обвинения. Прокурор дал понять, что он не сомневается в виновности замминистра. Адвокат же настаивал на подписке о надлежащем поведении, залоге или домашнем аресте. В перерыве Бахаев попросил жену забрать с работы ключи от машины, затем пожаловался товарищам, что ему некомфортно.
«Зато сидячие места есть», — пошутили они в ответ, видимо, намекая на то, что зал заседаний был переполнен, и многим пришлось стоять. Еще до оглашения приговора на Бахаева надели наручники и вывели из зала суда. Судья в это время находилась совещательной комнате. Незадолго до этого сотрудники ФСБ вывели одного из слушателей, который показал обвиняемому через стекло камеры экран своего мобильного телефона. Через несколько минут обвиняемого привели обратно. В итоге суд решил поместить Бахаева под арест на 2 месяца. Судья принял решение, исходя из тяжести преступления, а также с учетом того, что Бахаев не проживает по месту регистрации и может использовать свой служебный статус. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.