Источник: РИА "ФедералПресс"

Антону Бахаеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передает корреспондент «ФедералПресс» из зала суда.

В Челябинске завершилось судебное заседания по определению меры пресечения первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву.

20 июля он был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, речь может идти о средствах, выделенных на подготовку к Российско-Казахстанскому форуму. В зале присутствовали десятки журналистов областных и федеральных СМИ.

Замминистра поместили в камеру, однако тот вел себя довольно раскованно. Перед началом заседания он улыбался и общался с адвокатом. Сопровождение процесса обеспечивали сотрудники УФСБ региона. Следователь выступил с ходатайством об аресте. Он пояснил, что задержанный имеет заграничный паспорт и может выехать из страны, а также имеет возможность оказать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Кроме того, он обвиняется в совершении тяжкого преступления, добавил прокурор, наказание за которое может составлять до десяти лет лишения свободы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Бахаев пояснил суду, что женат и имеет троих детей. Сторона защиты не стала заявлять ходатайств. При этом адвокат обвиняемого отметил: обвинение не предоставило доказательств того, что арест является единственной подходящей мерой, и предложила выпустить Бахаева под личное поручение вице-губернатора Руслана Гаттарова. Письменное согласие Гаттарова суду было предоставлено. Сумма залога, под который могут выпустить Бахаева, составляет от 1,5 млн рублей. К началу процесса на депозите было лишь 100 тысяч, но защита заявила, что родственники готовы в короткий срок собрать нужную сумму. Адвокат предложил суду поместить подзащитного под домашний арест. Он отметил, что Антон Александрович неоднократно награждался грамотами, имеет детей. Кроме того, защита считает незаконным сам факт возбуждения уголовного дела, поскольку оно основано на предположениях — в нем нет конкретных сумм и конкретных фактов хищения денежных средств.

Адвокаты попросили приложить к материалам дела свидетельства о рождении детей, а также характеристики из нескольких ведомств: от первого заместителя председателя общественной палаты области, от политической партии «Единая Россия», от министерства образования, от Южно-Уральского госуниверситета, где ранее он преподавал, а также из аппарата правительства региона, из министерства сельского хозяйства области, от Российской гильдии риэлторов и прочие.

Президент РГР Арсен Унанян лично присутствовал на заседании. Адвокат заявил: совокупность изложенных документов свидетельствует о том, что он не скроется от следствия и не будет воздействовать на свидетелей. Представитель стороны защиты отметил, что оперативно-следственные мероприятия шли не один год, однако его подзащитный не скрывался, был задержан рядом с рабочим местом по окончании рабочего дня. Его паспорт, по словам адвоката, находится в декретном отделе правительства области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Антон Саныч, вы просите какую меру пресечения вам избрать?», — уточнил адвокат. «Я поддерживаю позицию защиты и прошу избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — ответил Бахаев. Сторона обвинения предоставила суду документы, имеющие отношение к финансовой сделке, в чистоте которой сомневается следствие.

Также был приложен протокол допроса обвиняемой Ольги Алейниковой, которая была задержана вскоре после Бахаева. В заключении прокурор отметил, что Бахаеву предъявлено обвинение в тяжелом преступлении. При этом нет достоверных данных о том, где находится загранпаспорт.

«Следствие находится в активной стадии, а Бахаев может воздействовать на свидетелей по вопросам хищения бюджетных средств», — заявил представитель стороны обвинения. Прокурор дал понять, что он не сомневается в виновности замминистра. Адвокат же настаивал на подписке о надлежащем поведении, залоге или домашнем аресте. В перерыве Бахаев попросил жену забрать с работы ключи от машины, затем пожаловался товарищам, что ему некомфортно.