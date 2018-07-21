Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депардье одурачил РФ на деньги: налоги взыскать не удалось - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
12:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Антону Бахаеву избрана мера пресечения

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля, ФедералПресс. В Челябинске определили меру пресечения первому заместителю министра экономического развития региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Антону Бахаеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передает корреспондент «ФедералПресс» из зала суда.

В Челябинске завершилось судебное заседания по определению меры пресечения первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву.

20 июля он был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, речь может идти о средствах, выделенных на подготовку к Российско-Казахстанскому форуму. В зале присутствовали десятки журналистов областных и федеральных СМИ.

Замминистра поместили в камеру, однако тот вел себя довольно раскованно. Перед началом заседания он улыбался и общался с адвокатом. Сопровождение процесса обеспечивали сотрудники УФСБ региона. Следователь выступил с ходатайством об аресте. Он пояснил, что задержанный имеет заграничный паспорт и может выехать из страны, а также имеет возможность оказать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Кроме того, он обвиняется в совершении тяжкого преступления, добавил прокурор, наказание за которое может составлять до десяти лет лишения свободы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Бахаев пояснил суду, что женат и имеет троих детей. Сторона защиты не стала заявлять ходатайств. При этом адвокат обвиняемого отметил: обвинение не предоставило доказательств того, что арест является единственной подходящей мерой, и предложила выпустить Бахаева под личное поручение вице-губернатора Руслана Гаттарова. Письменное согласие Гаттарова суду было предоставлено. Сумма залога, под который могут выпустить Бахаева, составляет от 1,5 млн рублей. К началу процесса на депозите было лишь 100 тысяч, но защита заявила, что родственники готовы в короткий срок собрать нужную сумму. Адвокат предложил суду поместить подзащитного под домашний арест. Он отметил, что Антон Александрович неоднократно награждался грамотами, имеет детей. Кроме того, защита считает незаконным сам факт возбуждения уголовного дела, поскольку оно основано на предположениях — в нем нет конкретных сумм и конкретных фактов хищения денежных средств.

Адвокаты попросили приложить к материалам дела свидетельства о рождении детей, а также характеристики из нескольких ведомств: от первого заместителя председателя общественной палаты области, от политической партии «Единая Россия», от министерства образования, от Южно-Уральского госуниверситета, где ранее он преподавал, а также из аппарата правительства региона, из министерства сельского хозяйства области, от Российской гильдии риэлторов и прочие.

Президент РГР Арсен Унанян лично присутствовал на заседании. Адвокат заявил: совокупность изложенных документов свидетельствует о том, что он не скроется от следствия и не будет воздействовать на свидетелей. Представитель стороны защиты отметил, что оперативно-следственные мероприятия шли не один год, однако его подзащитный не скрывался, был задержан рядом с рабочим местом по окончании рабочего дня. Его паспорт, по словам адвоката, находится в декретном отделе правительства области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Антон Саныч, вы просите какую меру пресечения вам избрать?», — уточнил адвокат. «Я поддерживаю позицию защиты и прошу избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — ответил Бахаев. Сторона обвинения предоставила суду документы, имеющие отношение к финансовой сделке, в чистоте которой сомневается следствие.

Также был приложен протокол допроса обвиняемой Ольги Алейниковой, которая была задержана вскоре после Бахаева. В заключении прокурор отметил, что Бахаеву предъявлено обвинение в тяжелом преступлении. При этом нет достоверных данных о том, где находится загранпаспорт.

«Следствие находится в активной стадии, а Бахаев может воздействовать на свидетелей по вопросам хищения бюджетных средств», — заявил представитель стороны обвинения. Прокурор дал понять, что он не сомневается в виновности замминистра. Адвокат же настаивал на подписке о надлежащем поведении, залоге или домашнем аресте. В перерыве Бахаев попросил жену забрать с работы ключи от машины, затем пожаловался товарищам, что ему некомфортно.

«Зато сидячие места есть», — пошутили они в ответ, видимо, намекая на то, что зал заседаний был переполнен, и многим пришлось стоять. Еще до оглашения приговора на Бахаева надели наручники и вывели из зала суда. Судья в это время находилась совещательной комнате. Незадолго до этого сотрудники ФСБ вывели одного из слушателей, который показал обвиняемому через стекло камеры экран своего мобильного телефона. Через несколько минут обвиняемого привели обратно. В итоге суд решил поместить Бахаева под арест на 2 месяца. Судья принял решение, исходя из тяжести преступления, а также с учетом того, что Бахаев не проживает по месту регистрации и может использовать свой служебный статус. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь