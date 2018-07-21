Порошенко подписал закон, позволяющий Нидерландам начать суд по делу МН17
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о
Соглашение в июле 2017 года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок. По информации Минюста Украины, «подписанный документ предусматривает, что у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления», связанные с крушением самолета МН17.
Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции. Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине. Парламент Украины его ратифицировал 12 июля, приняв соответствующий закон.
«Президент Петр Порошенко подписал законы «О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014» и «О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014», — говорится в сообщении на сайте президента.
По данным
В частности, особенности передачи Украиной Нидерландам уголовного дела, выполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории королевства в режиме видеоконференции.
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