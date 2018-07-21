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12:54 (мск), источник: ТАСС

Киев призвал Запад ввести санкции против черноморских портов РФ

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украина выступает за введение санкций против черноморских портов России из-за якобы проводимой ей блокады Азовского моря. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он в пятницу в вечернем эфире телеканала «112. Украина».

В то же время в пятницу замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что украинские средства массовой информации искусственно обостряют ситуацию с досмотром Россией кораблей в Азовском море.

По ее словам, согласно международному морскому праву, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты. Замминистра также отметила, что на данный момент нет ни одной жалобы от судовладельцев или же от капитанов судов, которые подверглись досмотру.

Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины. Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. Однако в начале июля депутаты Верховной рады потребовали денонсировать договор между странами.

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