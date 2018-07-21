Киев призвал Запад ввести санкции против черноморских портов РФ

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он в пятницу в вечернем эфире телеканала «112. Украина».

В то же время в пятницу замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что украинские средства массовой информации искусственно обостряют ситуацию с досмотром Россией кораблей в Азовском море.

По ее словам, согласно международному морскому праву, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты. Замминистра также отметила, что на данный момент нет ни одной жалобы от судовладельцев или же от капитанов судов, которые подверглись досмотру.