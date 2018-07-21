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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

США обратили внимание на отсутствие демократии в Никарагуа

США прорабатывают варианты влияния на ситуацию в Никарагуа, где уже три месяца продолжаются антиправительственные протесты. Об этом заявил американский посол при Организации американских государств (ОАГ) Карлос Трухильо, передает газета La Prensa.

Источник: AP 2018

«Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы Никарагуа вернулась к демократии», — сказал Трухильо.

Посол также прокомментировал возможность американского военного вмешательства в конфликт. «В данный момент нет (не планируется — прим. “Ленты.ру”)», — сказал он и добавил, что правительство должно отказаться от публичных обвинений протестующих и вернуться к переговорам.

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Протесты начались в Никарагуа в мае. Поводом послужила реформа системы социального страхования. Против президента Дэниеля Ортеги выступает Гражданский альянс, который поддержали представители Католической церкви. Выступления не прекратились и после остановки реформы.

Как отмечает издание, США совместно с Аргентиной, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой и Перу подготовили в ОАГ резолюцию, принятую большинством голосов. Она предписывает правительству президента Никарагуа согласиться на требование оппозиции и досрочно провести выборы главы государства в 2019 году, а не в 2021-м. Данное требование выдвинула Епископская конференция Никарагуа.

Президент Ортега ответил на данное требование отказом. 19 июля он публично назвал епископов «путчистами» и обвинил их в заговоре, который якобы осуществляется при поддержке США.

Вашингтон в частном порядке уже ввел визовые ограничения для чиновников из Никарагуа и их семей, кроме того, три родственника президента страны попали под санкции по «закону Магнитского» по обвинениям в нарушении прав человека и коррупции.

Как уточняет ТАСС, санкции коснулись руководителя никарагуанской полиции Франсиско Хавьера Диаса, главы компании по импорту нефтепродуктов Хосе Франсиско Лопеса и Фиделя Морено Брионеса, руководителя молодежной организации правящей в стране партии «Сандинистский фронт национального освобождения».

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