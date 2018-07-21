Рустам Минниханов открыл съезд мусульман в Болгаре
(Булгар, 21 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Президент Татарстана Рустам Минниханов Болгаре открыл ежегодный съезд мусульман «Изге Болгар жыены».
(Булгар, 21 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Президент Татарстана Рустам Минниханов Болгаре открыл ежегодный съезд мусульман «Изге Болгар жыены».
«Бисмиллях
В съезде «Изге Болгар жыены» приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан «Янарыш» — «Возрождение» Минтимер Шаймиев, председатель национального совета «Милли шура» — заместитель
Съезд проводится в городище Болгар с 1995 года. «Изге Болгар жыены» учрежден председателем ЦДУМ Талгатом хазратом Таджутдином.