Рустам Минниханов открыл съезд мусульман в Болгаре

«Бисмиллях ир-рахман ир-рахим! Уважаемые единоверцы, дорогие гости, аксакалы! Поздравляю всех вас с праздником “Изге Болгар жыены”. Спасибо вам, что приехали на эту землю, чтобы совершить молитву духам наших предков. Вы сами видите, как меняется эта территория. За эти изменения мы безгранично благодарны нашему первому Президенту Минтимеру Шаймиеву, Фонду “Возрождение”. Земля Болгар — это не только исламский центр, она имеет общемировое значение. Приезжайте сюда чаще. Желаю вам здоровья и благополучия, чтобы мы вместе жили и развивали ислам и в будущем», — сказал Рустам Минниханов.