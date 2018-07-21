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16:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов открыл съезд мусульман в Болгаре

(Булгар, 21 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Президент Татарстана Рустам Минниханов Болгаре открыл ежегодный съезд мусульман «Изге Болгар жыены».

«Бисмиллях ир-рахман ир-рахим! Уважаемые единоверцы, дорогие гости, аксакалы! Поздравляю всех вас с праздником “Изге Болгар жыены”. Спасибо вам, что приехали на эту землю, чтобы совершить молитву духам наших предков. Вы сами видите, как меняется эта территория. За эти изменения мы безгранично благодарны нашему первому Президенту Минтимеру Шаймиеву, Фонду “Возрождение”. Земля Болгар — это не только исламский центр, она имеет общемировое значение. Приезжайте сюда чаще. Желаю вам здоровья и благополучия, чтобы мы вместе жили и развивали ислам и в будущем», — сказал Рустам Минниханов.

В съезде «Изге Болгар жыены» приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан «Янарыш» — «Возрождение» Минтимер Шаймиев, председатель национального совета «Милли шура» — заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджутдин, председатель Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), муфтий Камиль хазрат Самигуллин, глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев и другие государственные деятели и почетные гости, а также представители исламского духовенства из разных регионов России, прибывшие на IX Всероссийский форум татарских религиозных деятелей.

Съезд проводится в городище Болгар с 1995 года. «Изге Болгар жыены» учрежден председателем ЦДУМ Талгатом хазратом Таджутдином.

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