Как в Нижнем Новгороде внедряют уникальные технологии

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде под председательством вице-премьера Максима Акимова прошло большое совещание по вопросам цифровой экономики. Выбор места не случаен. И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин знает все о том, как не оказаться в ХХ веке — и что следует делать в нынешнем столетии.

«Это компьютер. Такой же, как обычный большой», — объясняет сотрудник нижегородского офиса Intel и.о. губернатора региона Глебу Никитину и вице-премьеру Максиму Акимову назначение прямоугольника размером с батарею для телефона. Прямоугольник, объединяющий и процессор, и карту памяти, только что был выужен из щели в клавиатуре — чтобы исчезнуть в такой же щели в здоровенном телевизоре. — На работе вытащили. Пришли домой — установили. И работаете с того же места, где прервались. По всем задачам, которые выполняли.

«Для меня стало во многом открытием, что очень многие российские и международные организации, с которыми мы работали в Москве, имеют огромные офисы именно в Нижнем Новгороде», — говорит Никитин.

Удивить его чем-то в области «цифры» — дело непростое. Предыдущая должность врио главы региона — первый замминистра промышленности и торговли РФ; в сфере влияния — помимо прочего — как раз вопросы цифровой экономики. Что это такое, до сих пор понимают не все. Глеб Никитин — явно один из понимающих. В том числе и в потенциале региона, куда он был назначен прошлой осенью.

Здешний IT-кластер — семь партнеров, 50 резидентов, более 2 с половиной тысяч программистов. Всего же IT-предприятий в области — за три сотни, а программистов 20 с лишним тысяч.

В области цифрового производства Нижний Новгород и окрестности — регион уникальный, уверен и.о. губернатора.

Выставка в технопарке «Анкудиновка» призвана это подтвердить — и, пожалуй, подтверждает. Атомщики из Сарова представляют пакет программных решений для инженерного анализа («Проект поддержан Минпромторгом, я этим активно занимался еще в старой должности», — объясняет Глеб Никитин). Неподалеку — НИИ измерительных систем имени Седакова: цифровое управление производством, программные комплексы для станков.

Чуть дальше — система распознавания лиц. Перспективы — например, для розничной торговли: «привязать» лицо к потребительским привычкам — очевидны. А вот расположившийся напротив «Электронный советник» — пакет для самоконтроля бизнеса на соответствие законам и прочим уложениям, — работает вполне штатно.

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«Пока что история достаточно анонимная», — поясняет вице-премьеру Максиму Акимову и Глебу Никитину гендиректор фирмы-разработчика Михаил Евстифеев. На экране раскрывается карта — «Советника» уже используют предприниматели в десятках регионов России. — Но даже так госорганам проще: они после самопроверок получают от бизнеса изначально правильную информацию.

«И лучше, — полувопросительно произносит кто-то из чиновников, — чтобы разрешительные органы и впредь не имели доступа к исходникам».

Михаил Юрьевич благодарно улыбается.

«Ростелеком» показывает беспроводные — и самостоятельно передающие показания — счетчики для ЖКХ. Ростех — умные фонарные столбы: энергосберегающие лампы, метеостанция, передача Wi-Fi, оценка температуры полотна, высоты снежного покрова и коэффициента сцепления, «дополнительные решения умного города». Все решения в области предварительно законтрактованы — атомный Саров (проект «умного муниципалитета»), Нижний Новгород (здесь потихоньку — от фонарей, остановок, парковок и далее везде)…

«Умный город, цифровой муниципалитет — то, к чему движутся в мире, — развивает мысль Глеб Никитин. — Это, прежде всего, возможность для бизнеса: предприниматели получают открытые данные с платформы управления городом и создают новые услуги для жителей. Умные управляемые парковки. Умное управление общественным транспортом. Освещение. Считывание информации с датчиков ЖКХ. Как только формируется массив данных о том, как функционирует тот или иной элемент городского хозяйства — бизнес может предлагать услуги, решения, приложения. Где у нас ближайшее парковочное место? В какой момент подойдет на остановку автобус? Можно ли сэкономить какой-либо ресурс, избавиться от лишних затрат — как с помощью экономии, так и предложив инновационное решение? Считав информацию, бизнес может определить, где есть резервы и предложить улучшение, которое снизит затраты…».

Единственное, чего не хватает в нижегородских разработках, признает и.о. главы региона — интернета вещей.

Необходимо включение всего комплекса программных, аппаратных решений в сеть — для того, чтобы завод автоматически, в безлюдном режиме выдавал информацию вовне: заказ комплектующих, взаимодействие с потребителем и так далее. Но работа ведется.

«Мы не хотим увольнять»

Безлюдный режим на предприятиях — не совсем то, что может вдохновить нынешних российских рабочих и инженеров. Глеб Никитин это понимает — и советует не паниковать. По его мнению, предприятия традиционных форм еще долгое время могут быть конкурентоспособными.

«Главное — успеть перевести их на новые рельсы к моменту утраты этой конкурентоспособности», — подчеркивает и.о. главы региона.

С января в Нижегородской области ищут — и находят — заводы и фабрики, которые можно быстро привести к цифровым принципам. Первый критерий, по словам Глеба Никитина — желание развиваться: «Есть те, кто почивает на лаврах, не понимая, что жизнь может их догнать, перегнать и оставить за бортом. Есть люди продвинутые и современные. Нам с ними по пути, они будут адекватно воспринимать нашу помощь».

Второй критерий (Никитин заранее просит прощения за цепь родительных падежей, но без них никак) — потенциал роста объемов сбыта продукции предприятия: «Если мы увеличим производительность при том же объеме производства, то придется увольнять людей. А мы не хотим этого. Не хотим начинать программу действиями, имеющими отрицательные социальные последствия. И продолжать ими тоже не хотим…».

Таких предприятий — с желанием и потенциалом — в Нижегородской области сначала нашлось пять. Сейчас их десять. Нынешний год, по расчетам, программа завершит как минимум с двумя десятками «пилотов». Любимый пример Глеба Никитина — завод «Узола», где производство линейных шкафов за полгода было увеличено в десять раз. Причем с аналогичным ростом сбыта, но с тем же количеством сотрудников. Случай «Узолы» Глеб Сергеевич называет «вопиюще удачным». Обычный для программы рост в полтора раза — «достойным результатом».

Уйти подальше от бумаги

О других секторах Глебу Никитину и Максиму Акимову рассказывает Юрий Рябиков, гендиректор компании, выпускающей транспортные карты. На повестке — следующий этап: карта жителя региона, перспективный и активно обсуждаемый проект. «Нужно обязать все отраслевые структуры принимать карты», — уверен Юрий Геннадьевич.

Пока что понимание он находит не везде. Например, медицинские чиновники в одном из регионов поинтересовались у предпринимателя, не собирается ли он разрушить систему государственного здравоохранения. «Но разве плохо знать, кто из пациентов, когда пришел в медицинское учреждение, когда оттуда ушел, сколько провел в очереди, а сколько — у того или иного врача? — задает риторический вопрос Рябиков. — Разве плохо получать абсолютно точную информацию?».

«Начав с производства, можно оптимизировать процессы в любом ином секторе, — подчеркивает Никитин. — Но не наоборот. Медицина, образование — кое-где непроизводительное время сокращается на 40 процентов и даже вполовину. А удовлетворенность людей услугами растет!

Наша задача — не увольняя специалистов, не сокращая их количество, дать им больше времени на основную работу.

Лечить. Учить. Сократить количество очередей. Ничего сложного не происходит: идет борьба с потерями времени. С лишними процессами, с лишними действиями…

«С лишним пасьянсом “Косынка” на рабочем компьютере и с лишним кофе во время работы?» — возражают Никитину.

«С лишними бумагами, прежде всего, — парирует и.о. губернатора. — Раскладываем цепочку процессов. Смотрим, какой из элементов пришел сюда из прошлого и сейчас абсолютно не востребован. Бумажный документооборот, бумажное хранение, дублирование — зачем это? Когда очень многое может храниться в электронном виде, и уже хранится… А “вы распечатайте документ, чтобы мы его потом отсканировали” — вот такой “цифровизации” даром не надо, от этого мы уходим. Навсегда».

Футбол — пролог к юбилею

«Спасибо», — улыбается Глеб Никитин в ответ на поздравление «с Черышевыми вас». Футбольные новости Нижнего связаны с этой семьей: четыре гола нижегородца Дениса Черышева за сборную России, назначение его отца Дмитрия тренером команды «Нижний Новгород» (название — совсем новое, первая игра — только что в Саранске, тоже на новом стадионе: 28 тысяч зрителей, счет 2:2).

Нижегородский стадион для ЧМ и прочее благоустройство к нему — набережная, обновление фасадов и т. п. — Глеб Сергеевич называет «прологом» ко встрече юбилея Нижнего Новгорода. Через три года, в 2021-м городу исполнится 800 лет.

«Стадион будет обязательно востребован, — уверен и.о. губернатора. — Вопрос, когда можно будет говорить о его самоокупаемости — учитывая достаточно большие эксплуатационные затраты. А так он будет базой для “Нижнего Новгорода” — от этой команды мы ждем выхода в премьер-лигу… ».

Пока ясно, что затраты на содержание стадиона в Нижнем — как и большинства объектов ЧМ в других городах — будут субсидироваться из федерального бюджета. В случае с Нижним Новгородом это плюс-минус 350 миллионов рублей в год — чуть меньше, чем по миллиону в день. Как же выходить на самоокупаемость?

«Концерты, культурные мероприятия, использование помещений для деловых событий, — перечисляет Глеб Никитин. — Отдачу от каждого квадратного метра интенсифицируем максимально. Есть предложения от различного рода инвесторов, предлагающих конструктивное развитие стадионного комплекса — будем рассматривать на будущее».

Разговор о недавнем ЧП — полутора десятках метров смытой ливнем брусчатки близ нового стадиона — Глеб Никитин поддерживает без желания оправдывать кого-либо: «Качество подрядных работ зачастую оставляет желать лучшего.

По каждому случаю мы в обязательном порядке заставим подрядчиков устранять недоработки.

Где-то они носят объективный характер: система ливневой канализации достаточно запущена, не справляется с большими потоками воды. Отсюда — размывы на отдельных объектах благоустройства…

С одной стороны, признает и.о. главы Нижегородской области, это не может не расстраивать. С другой же, подчеркивает Никитин, — нужно понимать, что город — это живой организм: «Все недостатки будем устранять. Виновные — либо проектировщики, либо подрядчики, либо чиновники — будут нести ответственность. Все вопросы подобного рода буду держать под личным контролем. В том числе, разумеется — и цифровым».

Не остаться в прошлом веке

«Мне бы чуть побольше про обыкновенное гражданское строительство, — вклинивается в презентацию “Атомстройэкспорта” вице-премьер Максим Акимов. — Большой “цифровой” день в Нижнем Новгороде заканчивается здесь, у атомщиков-строителей. — Сейчас страна будет реализовывать план по магистральным сооружениям. Мосты, причальные стенки, подъездные пути, сложные объекты. У меня задача: чтобы не только на уровне проектирования, но и на уровне строительства была онлайн-прозрачность. Имеются зарубежные решения. Спрошу у вас: есть ли отечественные?».

«Есть, — отвечают вице-премьеру. — Но разрозненные, надо собирать под задачу».

Задача, как выясняется чуть позже — всего-навсего российский стандарт работы в капитальном строительстве и дорожном хозяйстве, включая многоуровневые сооружения. От планирования и проекта до трех-четырехлетнего цикла строительства. Акимов, Никитин и сотрудники Росатома исчезают за дверью с надписью «Группа Ростовской АЭС и АЭС Бушер-2». Оттуда доносится: «Базы данных… список требований… связанные объекты… возможность подключения экспертов».

«Это не очередной этап информатизации. Это экономика данных, — в который раз подчеркивает Глеб Никитин. — Как только спрос на информацию поддержится рублем, все процессы в цифровой экономике пойдут гораздо быстрее. Нижегородская область может не только участвовать в них, но и быть в лидерах. И, конечно же, — менять, трансформировать, обеспечить условия для того, чтобы традиционные сектора не оказались в ХХ веке. Когда вокруг вовсю уже — век двадцать первый».