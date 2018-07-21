Встреча лидеров стран Центральной Азии пройдет в марте 2019 года в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в марте следующего года в Ташкенте, говорится в совместном заявлении, подписанном в субботу руководителями внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

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Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии прошла в субботу на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Мероприятие в таком формате было проведено впервые, по поручению глав государств стран ЦА. Министры обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, границ, транспортной и транзитной коммуникации, использования водно-энергетических ресурсов, тарифной политики, торгово-экономического сотрудничества.

«Министры иностранных дел стран Центральной Азии подчеркнули важность предстоящей очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Ташкент в марте 2019 года в целях дальнейшего углубления и расширения регионального сотрудничества», — говорится в заявлении.

Они также договорились о необходимости продолжения политического диалога на уровне глав МИД для обсуждения состояния и перспектив регионального сотрудничества.

Участники встречи также отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

В итоговом коммюнике встречи также констатируется наличие «положительной динамики» в международном правовом оформлении линий государственных границ между странами Центральной Азии, а также активизацию межрегионального и приграничного сотрудничества в регионе.