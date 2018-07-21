Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Что считать недоливом на АЗС и как добиться правды
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Московские суды скроют подозреваемых в госизмене

Московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 21 июля, со ссылкой на источник.

«На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья “госизмена” или “шпионаж”», — сказал собеседник агентства. По его словам, такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».

На настоящий момент на странице Лефортовского суда города Москвы в информации о делах по указанным статьям фамилии фигурантов отсутствуют, отмечает ТАСС.

Все новости региона
 В ДНР вынесли смертный приговор
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков
В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
В Ростове-на-Дону скончался следователь, поймавший Чикатило
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Во Франции на мужчину напал горный козел
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь