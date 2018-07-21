Московские суды скроют подозреваемых в госизмене

«На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья “госизмена” или “шпионаж”», — сказал собеседник агентства. По его словам, такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».