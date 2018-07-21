Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
На что идут звезды, чтобы вернуть былую популярность
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
21 июля, источник: РИА Новости

Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Секретная служба США проверила футбольный мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, пишет AP.

Источник: РИА Новости

Представители службы безопасности Трампа отмечают, что все полученные президентом подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, «мяч был исследован очень внимательно».

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.

Читайте также:
Путин сделал пас Катару и получил майку сборной Хорватии

 Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря
Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией
СМИ: Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран
В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
Задержан первый подозреваемый в пытках заключенного в Ярославле
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь