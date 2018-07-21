Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Представители службы безопасности Трампа отмечают, что все полученные президентом подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, «мяч был исследован очень внимательно».

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.