В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Пентагона на решение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Пентагона на решение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
В субботу замминистра обороны США Джон Руд поддержал решение Трампа, назвав его «вполне нормальным и практичным». При этом Руд подчеркнул, что Россия играет значительную роль в международной политике.
Трамп отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Американский президент намерен обсудить с российским коллегой ряд тем, среди которых он назвал борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, вопросы ядерного нераспространения, проблему кибербезопасности, экономические контакты двух стран, ситуацию на Украине, а также Ближний Восток и Северную Корею.
Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора
Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену.
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Путин на итоговой
Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.