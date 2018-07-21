В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США

Источник: РИА Новости

В субботу замминистра обороны США Джон Руд поддержал решение Трампа, назвав его «вполне нормальным и практичным». При этом Руд подчеркнул, что Россия играет значительную роль в международной политике.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Американский президент намерен обсудить с российским коллегой ряд тем, среди которых он назвал борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, вопросы ядерного нераспространения, проблему кибербезопасности, экономические контакты двух стран, ситуацию на Украине, а также Ближний Восток и Северную Корею.

Саммит в Хельсинки

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену. Алексей Пушков сенатор РФ

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Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Предложение американского лидера передал его советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что «сговора» с Москвой не было.