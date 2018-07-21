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21 июля, источник: Газета.Ру

Британские СМИ сравнили цену, длину и роскошь самолетов Трампа и Путина

Журналисты Mirror сравнили самолет президента России Владимира Путина Ил-96, на котором он прибыл в Хельсинки для встречи с президентом США Дональдом Трампом, и самолет самого американского лидера — модифицированный Boeing 747−200B.

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Максимальная скорость самолета Трампа также превышает скорость Ил-96 — 1000 километров в час против 900 километров в час. Длина российского самолета составляет 65 метров, в то время как длина лайнера Трампа — 70 метров.

Издание отметило, что самолет Путина уступает авиалайнеру Трампа в цене на $500 млн (стоимость авиаборта американского лидера составляет около миллиарда долларов).

При этом, журналисты отметили, что внутри самолет российского главы государства оказался более роскошным, так как в отличие от американского борта на нем находятся спортивный зал, люксовая ванна, а также кровать размера King-size.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч.

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