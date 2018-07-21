Британские СМИ сравнили цену, длину и роскошь самолетов Трампа и Путина

Максимальная скорость самолета Трампа также превышает скорость Ил-96 — 1000 километров в час против 900 километров в час. Длина российского самолета составляет 65 метров, в то время как длина лайнера Трампа — 70 метров.

Издание отметило, что самолет Путина уступает авиалайнеру Трампа в цене на $500 млн (стоимость авиаборта американского лидера составляет около миллиарда долларов).