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21 июля, источник: Известия

СПЧ попросил американцев вступиться за арестованную Бутину

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил американцев предпринять усилия по защите прав и основных свобод арестованной россиянки Марии Бутиной. Соответствующее письмо он направил председателю комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон, говорится на сайте СПЧ.

Источник: AP 2018

По мнению Федотова, арест Бутиной является чрезмерным, тем более что весной 2018 года она уже давала показания перед спецкомитетом сената США по разведке.

Чиновник обратил внимание, что несмотря на очевидный интерес к россиянке американских спецслужб, она не пыталась покинуть США или укрыться в посольстве РФ.
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Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, которые имели влияние на американскую политику. По данным минюста США, Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного лица в Центробанке РФ, не раскрывая факт, что является агентом российского правительства.

Изначально женщину заподозрили в «сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации». Впоследствии минюст добавил к обвинению статью «Работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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