СПЧ попросил американцев вступиться за арестованную Бутину

Источник: AP 2018

По мнению Федотова, арест Бутиной является чрезмерным, тем более что весной 2018 года она уже давала показания перед спецкомитетом сената США по разведке.

Чиновник обратил внимание, что несмотря на очевидный интерес к россиянке американских спецслужб, она не пыталась покинуть США или укрыться в посольстве РФ.

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Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, которые имели влияние на американскую политику. По данным минюста США, Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного лица в Центробанке РФ, не раскрывая факт, что является агентом российского правительства.