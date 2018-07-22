Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
На что идут звезды, чтобы вернуть былую популярность
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
00:07 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава ЦРУ призвал Трампа обнародовать содержание переговоров с Путиным

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Содержание переговоров «тет-а-тет» между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе их саммита в Хельсинки должны стать достоянием гласности, заявил в субботу в интервью телеканалу Fox News бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

Источник: AP 2018
Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней.
Леон Панетта
бывший директор ЦРУ

По утверждению телеканала, Путин заверил Трампа, что в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США не будет никакого вмешательства России.

Читайте также
Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным оппонентом США

Ранее газета The Washington Post написала, что перед встречей с Путиным Трампу было представлено около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогли бы президенту США выработать жесткую позицию по России, но он решил действовать по собственному усмотрению.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Следите за развитием темы «Russiagate»
СМИ: Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран
В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
Задержан первый подозреваемый в пытках заключенного в Ярославле
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь