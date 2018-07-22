Экс-глава ЦРУ призвал Трампа обнародовать содержание переговоров с Путиным

Источник: AP 2018

Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней. Леон Панетта бывший директор ЦРУ

По утверждению телеканала, Путин заверил Трампа, что в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США не будет никакого вмешательства России.

Читайте также Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным оппонентом США

Ранее газета The Washington Post написала, что перед встречей с Путиным Трампу было представлено около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогли бы президенту США выработать жесткую позицию по России, но он решил действовать по собственному усмотрению.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.