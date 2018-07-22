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01:25 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции заявили о начале торговой войны между США и Европой

МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в субботу о фактическом начале торговой войны между США и Европой.

Источник: РИА "Новости"

«Все в “группе двадцати” понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — приводит агентство Рейтер слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.

Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников.
Бруно Ле Мэр
министр экономики и финансов Франции
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Он также заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер, и ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с США до того момента, пока Вашингтон не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения таких пошлин.

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