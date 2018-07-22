В Италии подсчитали потери от антироссийских санкций

Источник: РИА Новости

В субботу в Грозный с трехдневным визитом прибыла делегация из Итальянской Республики во главе с бывшим сенатором. В составе делегации также представители ряда итальянских компаний. У них запланированы встречи с членами правительства региона, ознакомление с его инвестиционным потенциалом и достопримечательностями.

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«Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 миллионов евро. Мы потеряли 10 тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная проблема для Италии», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что встреча с главой Чечни является для них крайне важной, поскольку они хотят строить отношения с Россией.

«Мы надеемся, что наша встреча будет способствовать этому и позволит укрепить и развить наше сотрудничество», — отметил Мура. Он добавил, что область Ломбардия является первым регионом Италии по экономическому развитию.

У нас очень мощная экономика, которая поможет развитию взаимовыгодных отношений. В Чеченской республике мы увидели очень много секторов, где мы можем сотрудничать, — это сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и многое другое. Роберто Мура итальянский сенатор

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил заинтересованность региона в сотрудничестве с Италией и выразил надежду, что оно пойдет на пользу республике и России в целом.

«Мы готовы к сотрудничеству в промышленности, экономике, сельском хозяйстве, культуре. Надеюсь, пребывание в Чеченской республике будет для вас интересным», — сказал он.

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В середине ноября прошлого года Грозный посетили дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний в рамках проекта «Италия встречает Кавказ», направленного на развитие деловых отношений между Италией и северо-кавказскими регионами. Делегация по итогам визита заявила о заинтересованности развивать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней.