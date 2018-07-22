В Никарагуа манифестанты требуют отставки президента

Источник: AP 2018

По сообщению портала Prensa, сразу две манифестации с участием тысяч человек прошли по улицам города, чтобы в итоге слиться в одну.

«Это не президент, а преступник», «Пусть они уйдут», «Ортега и Сомоса (бывший диктатор Никарагуа — прим. ред.) — это одно и то же», «Долой Ортегу», — такие лозунги несли участники маршей.

В субботу исполнилось 95 дней с момента начала массовых протестов, которые уже унесли жизни более 350 человек, еще около 2 тысяч получили ранения. О столкновениях со сторонниками правительства, которые в субботу проводили свой марш в поддержку Ортеги, пока сообщений нет.