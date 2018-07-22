В Никарагуа манифестанты требуют отставки президента
МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Массовые манифестации с требованием отставки президента Даниэля Ортеги состоялись в субботу в столице Никарагуа Манагуа.
МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Массовые манифестации с требованием отставки президента Даниэля Ортеги состоялись в субботу в столице Никарагуа Манагуа.
«Это не президент, а преступник», «Пусть они уйдут», «Ортега и Сомоса (бывший диктатор Никарагуа — прим. ред.) — это одно и то же», «Долой Ортегу», — такие лозунги несли участники маршей.
В субботу исполнилось 95 дней с момента начала массовых протестов, которые уже унесли жизни более 350 человек, еще около 2 тысяч получили ранения. О столкновениях со сторонниками правительства, которые в субботу проводили свой марш в поддержку Ортеги, пока сообщений нет.
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