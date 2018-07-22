Генерал США рассказал о сокращении КНДР количества полевых учений

Трудно сказать, какие причины этого, но определенное сокращение тренировок боеготовности есть. Но тем не менее они все еще проводят тренировки и учения.
Винсент Брукс командующий американскими войсками в Республике Корея генерал
Винсент Брукс подтвердил, что никаких ядерных и ракетных испытаний с прошлого года Северная Корея не проводит. При этом он добавил, что КНДР продолжает производство ядерных материалов. «Мы пока не видели полного закрытия производства ядерных материалов, мы не видели, что они убрали топливные стержни», — уточнил генерал.
12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют Северной Корее гарантии безопасности. В ответ КНДР должна взять на себя обязательства по денуклеаризации.