Генерал США рассказал о сокращении КНДР количества полевых учений

Военные КНДР стали проводить меньше полевых учений. Об этом сказал командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс на форуме по вопросам безопасности в Аспене в Колорадо. По его словам, причиной этого может быть как нехватка топлива для военной техники, так и с политические договоренности на высшем уровне.