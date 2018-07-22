Сотрудник ЦРУ заявил о холодной войне Китая против США

Источник: AP 2018



По мнению Коллинза, Пекин намерен сместить Соединенные Штаты «с позиции ведущей мировой державы».

Он добавил, что китайские власти не намерены вступать в открытое противостояние с США, однако пытаются подорвать позиции Вашингтона в мире.

«Как они действуют против нас, в сущности, является холодной войной, но это не та холодная война, которую мы видели», — приводит слова эксперта ЦРУ телеканал NBC.

В июне президент США Дональд Трамп объявил о вводе в действие 25-процентных пошлин на китайские товары объемом $50 млрд.

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В ответ минфин Китая объявил о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Взаимные повышенные таможенные пошлины начали действовать 6 июля.

11 июля сообщалось, что Вашингтон готов пойти на новый виток в торговой войне с Китаем и ввести дополнительные пошлины в размере $200 млрд на товары из этой страны.

В этой связи Китай начал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).