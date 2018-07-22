Сотрудник ЦРУ заявил о холодной войне Китая против США
Эксперт ЦРУ по азиатскому региону Майкл Коллинз заявил, что Китай ведет холодную войну против США.
Эксперт ЦРУ по азиатскому региону Майкл Коллинз заявил, что Китай ведет холодную войну против США.
По мнению Коллинза, Пекин намерен сместить Соединенные Штаты «с позиции ведущей мировой державы».
«Как они действуют против нас, в сущности, является холодной войной, но это не та холодная война, которую мы видели», — приводит слова эксперта ЦРУ телеканал NBC.
В июне президент США Дональд Трамп объявил о вводе в действие 25-процентных пошлин на китайские товары объемом $50 млрд.
В ответ минфин Китая объявил о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Взаимные повышенные таможенные пошлины начали действовать 6 июля.
11 июля сообщалось, что Вашингтон готов пойти на новый виток в торговой войне с Китаем и ввести дополнительные пошлины в размере $200 млрд на товары из этой страны.
В этой связи Китай начал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 млрд по сравнению со $129,9 млрд экспорта американских товаров в Китай.