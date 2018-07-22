Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа

Источник: AP 2018

Данные были переданы газете New York Times и другими новостных организациях, которые запросили их в соответствии с законом свободном доступе к информации.

Документы включают в себя запрос от октября 2016 года о проведении слежки за господином Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Многие части документа остались скрыты.

«ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей», — приводит газета выдержки из документа ФБР.

Авторы запроса утверждали, что советник Дональда Трампа «вступил в сговор с российскими властями» и «установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки».