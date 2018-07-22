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06:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа

Администрация президента США рассекретила документы, которые касались слежки за бывшим советником американского президента Картером Пейджем.

Источник: AP 2018

Данные были переданы газете New York Times и другими новостных организациях, которые запросили их в соответствии с законом свободном доступе к информации.

Документы включают в себя запрос от октября 2016 года о проведении слежки за господином Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Многие части документа остались скрыты.

«ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей», — приводит газета выдержки из документа ФБР.

Авторы запроса утверждали, что советник Дональда Трампа «вступил в сговор с российскими властями» и «установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки».

В марте Дональд Трамп поручил Минюсту проверить просочившуюся в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив в него своего информатора.

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