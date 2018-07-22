Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа
Администрация президента США рассекретила документы, которые касались слежки за бывшим советником американского президента Картером Пейджем.
Администрация президента США рассекретила документы, которые касались слежки за бывшим советником американского президента Картером Пейджем.
Данные были переданы газете New York Times и другими новостных организациях, которые запросили их в соответствии с законом свободном доступе к информации.
Документы включают в себя запрос от октября 2016 года о проведении слежки за господином Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Многие части документа остались скрыты.
«ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей», — приводит газета выдержки из документа ФБР.
В марте Дональд Трамп поручил Минюсту проверить просочившуюся в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив в него своего информатора.