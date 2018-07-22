Вице-президент США прокомментировал встречу Трампа с Путиным
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
«На этой неделе американский народ стал свидетелем того, как президент вернулся из успешной зарубежной поездки», — заявил Пенс.
Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали
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