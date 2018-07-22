Виталий Веркеенко уволил директора популярного городского пляжа

Живописный пляж с самого входа производит противоречивое впечатление: разбитый асфальт, хаотичные временные постройки, хотя видно, что в сезон пляж пользуется большой популярностью. По словам директора муниципального пляжа, он возглавляет МУП с 2011 года. Прибрежная территория площадью около 50 тысяч кв. метров приносит городу порядка 200 тысяч рублей дохода в год. На пляже работают 15 арендаторов, при этом размер арендных платежей у каждого разный, хотя конкурсные процедуры не проводятся. Зарплата руководителя составляет 21 тысячу рублей в месяц, и, по словам директора МУПа, его вполне устраивает.

Озвученная директором информация вызвала множество встречных вопросов главы города.

«У вас безалаберный подход, если не сказать преступный. У МУПа нет средств даже тротуар для мамочек с колясками починить, а вы сдаете вне конкурсных процедур муниципальное имущество за копейки? Так поступает рачительный хозяин? Вы понимаете, что основная задача — обеспечить комфортные условия, качественный отдых для горожан и развитие территории. Где планы, где действия?», — сказал градоначальник.

Главу города интересовали все стороны комфортного пребывания отдыхающих в парке.

Также Виталий Веркеенко был удивлен, что парк не использует популярные способы донесения информация до всех горожан.

Высказал глава города и другие замечания. Итогом поездки стал большой перечень замечаний к работе данного муниципального пляжа. Виталий Веркеенко потребовал предоставить полную информацию о работе МУПа, в том числе все договоры аренды и трудовые договоры, обозначив, что за полным анализом его работы последуют организационные выводы и кадровые решения.