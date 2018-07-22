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08:49 (мск), источник: Восток Медиа

Виталий Веркеенко уволил директора популярного городского пляжа

Глава Владивостока проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо на станции Санаторной, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Владивостока. Итогом поездки стало увольнение директора пляжа.

Живописный пляж с самого входа производит противоречивое впечатление: разбитый асфальт, хаотичные временные постройки, хотя видно, что в сезон пляж пользуется большой популярностью. По словам директора муниципального пляжа, он возглавляет МУП с 2011 года. Прибрежная территория площадью около 50 тысяч кв. метров приносит городу порядка 200 тысяч рублей дохода в год. На пляже работают 15 арендаторов, при этом размер арендных платежей у каждого разный, хотя конкурсные процедуры не проводятся. Зарплата руководителя составляет 21 тысячу рублей в месяц, и, по словам директора МУПа, его вполне устраивает.

Озвученная директором информация вызвала множество встречных вопросов главы города.

«У вас безалаберный подход, если не сказать преступный. У МУПа нет средств даже тротуар для мамочек с колясками починить, а вы сдаете вне конкурсных процедур муниципальное имущество за копейки? Так поступает рачительный хозяин? Вы понимаете, что основная задача — обеспечить комфортные условия, качественный отдых для горожан и развитие территории. Где планы, где действия?», — сказал градоначальник.

Главу города интересовали все стороны комфортного пребывания отдыхающих в парке.

Также Виталий Веркеенко был удивлен, что парк не использует популярные способы донесения информация до всех горожан.

Высказал глава города и другие замечания. Итогом поездки стал большой перечень замечаний к работе данного муниципального пляжа. Виталий Веркеенко потребовал предоставить полную информацию о работе МУПа, в том числе все договоры аренды и трудовые договоры, обозначив, что за полным анализом его работы последуют организационные выводы и кадровые решения.

«Я крайне не удовлетворен вашим уровнем компетенций и той работой, которую вы проделали за последние 7 лет. Ваши планы не убедительны. Я вам желаю успехов на новом месте работы», — подытожил инспекцию Виталий Веркеенко.

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