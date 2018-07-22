Новый посол Узбекистана в Омане вылетел в Маскат
Ранее представитель АО «Узбекистон темир йуллари» заявлял о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.
Ранее представитель АО «Узбекистон темир йуллари» заявлял о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из Ташкента в Маскат отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Анвар Абдухалимов, сообщает
Ранее Абдухалимов работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД.
Напомним, недавно появилась информация, что узбекское предприятие Muratti намерено поставлять колбасу в Оман.
Кроме того, заместитель председателя АО «Узбекистон темир йуллари» Акмал Камалов заявлял неделю назад о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.