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14:10 (мск), источник: Sputnik

Новый посол Узбекистана в Омане вылетел в Маскат

Ранее представитель АО «Узбекистон темир йуллари» заявлял о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из Ташкента в Маскат отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Анвар Абдухалимов, сообщает пресс-служба МИД.

Ранее Абдухалимов работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД.

Напомним, недавно появилась информация, что узбекское предприятие Muratti намерено поставлять колбасу в Оман.

Кроме того, заместитель председателя АО «Узбекистон темир йуллари» Акмал Камалов заявлял неделю назад о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.

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