Новый посол Узбекистана в Омане вылетел в Маскат

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из Ташкента в Маскат отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Анвар Абдухалимов, сообщает пресс-служба МИД.

Ранее Абдухалимов работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД.

Напомним, недавно появилась информация, что узбекское предприятие Muratti намерено поставлять колбасу в Оман.