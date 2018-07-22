Минспорт составит план, чтобы «Самара-Арена» не превратилась в рынок

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин на совете по развитию физической культуры и спорта сообщил о том, что хозяевами стадионов мундиаля должны стать российские футбольные клубы.

По его словам, сейчас министерство спорта работает над тем, чтобы тренировочные поля и стадионы, которые построили для чемпионата мира использовали по назначению. Важно, что они не «стали памятниками мундиаля».

Как пояснил министр спорта Павел Колобков, необходимо найти источники финансирования для вновь построенных стадионов. В том числе, для самарского стадиона.

Президент потребовал, чтобы по Самаре подготовили план, в котором укажут: кому передают стадион и кто там будет базироваться. Кроме того, важно, чтобы в регионе была главная футбольная команда. Именно она будет базироваться на стадионе «Самара-Арена».