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18:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Минспорт составит план, чтобы «Самара-Арена» не превратилась в рынок

Для самарского стадиона будут искать источник финансирования.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин на совете по развитию физической культуры и спорта сообщил о том, что хозяевами стадионов мундиаля должны стать российские футбольные клубы.

По его словам, сейчас министерство спорта работает над тем, чтобы тренировочные поля и стадионы, которые построили для чемпионата мира использовали по назначению. Важно, что они не «стали памятниками мундиаля».

Как пояснил министр спорта Павел Колобков, необходимо найти источники финансирования для вновь построенных стадионов. В том числе, для самарского стадиона.

Президент потребовал, чтобы по Самаре подготовили план, в котором укажут: кому передают стадион и кто там будет базироваться. Кроме того, важно, чтобы в регионе была главная футбольная команда. Именно она будет базироваться на стадионе «Самара-Арена».

Также в плане будет необходимо, чтобы команда принимала решение о том, какие площади и кому сдавать в аренду. Президент РФ говорит о том, что иначе ситуация закончится тем, что кто-нибудь откроет рынки на этих площадях.

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