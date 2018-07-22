Минспорт составит план, чтобы «Самара-Арена» не превратилась в рынок
Для самарского стадиона будут искать источник финансирования.
Для самарского стадиона будут искать источник финансирования.
Президент России Владимир Путин на совете по развитию физической культуры и спорта сообщил о том, что хозяевами стадионов мундиаля должны стать российские футбольные клубы.
По его словам, сейчас министерство спорта работает над тем, чтобы тренировочные поля и стадионы, которые построили для чемпионата мира использовали по назначению. Важно, что они не «стали памятниками мундиаля».
Как пояснил министр спорта Павел Колобков, необходимо найти источники финансирования для вновь построенных стадионов. В том числе, для самарского стадиона.
Президент потребовал, чтобы по Самаре подготовили план, в котором укажут: кому передают стадион и кто там будет базироваться. Кроме того, важно, чтобы в регионе была главная футбольная команда. Именно она будет базироваться на стадионе «Самара-Арена».
Также в плане будет необходимо, чтобы команда принимала решение о том, какие площади и кому сдавать в аренду. Президент РФ говорит о том, что иначе ситуация закончится тем, что