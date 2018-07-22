Абдулазиз Камилов 24—27 июля обсудит в США вопросы свободы религии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит США 24—27 июля , где примет участие в министерской конференции по вопросам свободы религии, сообщает МИД страны.

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«Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 24—27 июля 2018 года посетит США с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, в ходе визита узбекская делегация также планирует провести в Вашингтоне ряд двусторонних встреч.

В январе этого года официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон подтвердил претензии к десяти странам, в том числе к Узбекистану в области свободы религии. При этом в США признали, что некоторые страны из списка работают над улучшениями в данной области, и рассчитывают на диалог с ними.