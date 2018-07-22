«Пусть уходит». Сидякин и Милонов прокомментировали решение ивановского депутата-единоросса

На голосовании по вопросу пенсионной реформы в Госдуме 19 июля из всех депутатов от фракции «Единой России» против высказалась лишь Наталья Поклонская. Ее решение обсудят на президиуме фракции, сообщил Сергей Неверов.
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Александр Сидякин, депутат Госдумы: «Хочет — значит, исключим, какие вопросы. Если не согласен, то может быть несогласным вне рамок нашей политической структуры. Непростое решение. Думаете, оно нам всем нравится что ли? Президент же тоже сказал: не нравится ни один из вариантов, но другого пути нет. А с тем, кто боится и прячет голову в песок, нам не по пути. Пусть уходит».
Депутат Виталий Милонов отнесся к решению коллеги с уважением: «Это право каждого человека, входить и выходить. С другой стороны, это определенная неготовность партии к демократии. В линии
Повышение пенсионного возраста не поддержали не только оппозиционные думские партии, но и девять членов «Единой России». Восемь из них просто не пришли на заседание Госдумы, в том числе и депутат Милонов.