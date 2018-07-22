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16:54 (мск), источник: BFM.ru

«Пусть уходит». Сидякин и Милонов прокомментировали решение ивановского депутата-единоросса

Депутат-единоросс из Ивановской области попросил исключить его из партии. Он выразил свое несогласие с пенсионной реформой. Копию своего заявления депутат Александр Крюченков опубликовал в Twitter. Ранее представители правящей партии просили исключить их из состава «Единой России» лишь после утраты доверия президента.

Источник: AP 2018

На голосовании по вопросу пенсионной реформы в Госдуме 19 июля из всех депутатов от фракции «Единой России» против высказалась лишь Наталья Поклонская. Ее решение обсудят на президиуме фракции, сообщил Сергей Неверов.

Business FM спросила у депутатов-единороссов, что они думают о поступке коллеги из Ивановской области.

Александр Сидякин, депутат Госдумы: «Хочет — значит, исключим, какие вопросы. Если не согласен, то может быть несогласным вне рамок нашей политической структуры. Непростое решение. Думаете, оно нам всем нравится что ли? Президент же тоже сказал: не нравится ни один из вариантов, но другого пути нет. А с тем, кто боится и прячет голову в песок, нам не по пути. Пусть уходит».

Депутат Виталий Милонов отнесся к решению коллеги с уважением: «Это право каждого человека, входить и выходить. С другой стороны, это определенная неготовность партии к демократии. В линии партии-то она есть, а у некоторых людей ее нет. Партия — это всегда сообщество некоторых людей, объединенных общими ценностями, но каждый из них уникален и имеет свой взгляд, так что ничего страшного в этом нет».

Повышение пенсионного возраста не поддержали не только оппозиционные думские партии, но и девять членов «Единой России». Восемь из них просто не пришли на заседание Госдумы, в том числе и депутат Милонов.

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