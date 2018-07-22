Представителей ПДС, ППДП и ЛДПМ освистали в Ниспоренах

Источник: Publika.md

Людям не понравилось, что политики приехали к ним с целью предвыборной агитации вместо того, чтобы, как обещали ранее, выслушать их заботы и проблемы.

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Организовали протест в Ниспоренах лидер ПДС Майя Санду, генсекретарь партии ДА Кирилл Моцпан и зампредседателя ЛДПМ Ион Тергуцэ. Их освистали и назвали лгунами.

«Лжецы! Лжецы! Лжецы!»



Среди организаторов протеста в Ниспоренах был и Виктор Улинич, которого в 98 году осудили на восемь лет за грабеж.