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22:55 (мск), источник: Publika.md

Представителей ПДС, ППДП и ЛДПМ освистали в Ниспоренах

Скандал произошел во время протеста, организованного ППДП, ПДС и ЛДПМ в Ниспоренах. Из центра города их выгнали местные жители.

Источник: Publika.md

Людям не понравилось, что политики приехали к ним с целью предвыборной агитации вместо того, чтобы, как обещали ранее, выслушать их заботы и проблемы.

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Организовали протест в Ниспоренах лидер ПДС Майя Санду, генсекретарь партии ДА Кирилл Моцпан и зампредседателя ЛДПМ Ион Тергуцэ. Их освистали и назвали лгунами.

«Лжецы! Лжецы! Лжецы!»

Среди организаторов протеста в Ниспоренах был и Виктор Улинич, которого в 98 году осудили на восемь лет за грабеж.

Вместе с подельниками мужчина избил сторожа склада сухофруктов и привязал его на морозе к металлическому столбу, и украл несколько тонн сушенной сливы. Приговор ему вынес суд Ниспорен.

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