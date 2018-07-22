Сенатор Рубио: США необходим прагматичный подход к взаимодействию с Россией

Источник: AP 2018

Он выразил удовлетворение тем, что президент США поручил пригласить российского лидера посетить Вашингтон и таким образом вернулся к первоначальному плану встретиться с Путиным в Соединенных Штатах.

«Трамп теперь вернулся к первоначальному плану провести встречу с Путиным на своем поле, в Соединенных Штатах, — сказал сенатор. — Нам необходимо взаимодействовать с Россией, так как у нее много ядерного оружия».

«Пока у нас имеется ясное понимание [реальных устремлений руководства РФ], мы можем взаимодействовать с ним [Путиным] по всем вопросам, которые мы только пожелаем затронуть. Но нам не следует при этом испытывать какие-либо иллюзии», — полагает Рубио.