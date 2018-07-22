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23:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британские полицейские составили фоторобот главной подозреваемой в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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фотографий
12
фотографий

По информации издания, изображение получили с записей, снятых камерами видеонаблюдения в Солсбери. Как утверждается в статье, полиция при этом использовала технологии распознавания лиц. Фоторобот уже показали «ключевым свидетелям» инцидента в Солсбери и допросили их относительно «таинственной женщины», сообщает Daily Mail.

В Скотленд-Ярде не стали комментировать эту информацию. Фоторобот предполагаемой «преступницы» по какой-то причине так и не обнародовали.
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По версии британских СМИ, к делу Скрипалей причастна группа «российских шпионов» во главе с некой женщиной. Ранее сообщалось, что после отравления экс-полковника ГРУ и его дочери группа подозреваемых оставила емкость с нервно-паралитическим веществом в парке в Солсбери, а затем сбежала из страны. Именно этот флакон с ядом якобы нашли скончавшаяся Дон Стерджес и ее друг Чарли Роули. Он уже пришел в себя и был выписан из больницы.

Согласно заявлениям Скотленд-Ярда,в Эймсбери применили то же вещество, которым в начале марта были отравленыэкс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств, хотя расследование длится уже несколько месяцев.

Москва не раз предлагала Лондону всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако британская сторона игнорирует все запросы. России также отказано в доступе к Скрипалю и его дочери.

Сама Юлия Скрипаль ранее заявила, что хочет вернуться на родину.

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