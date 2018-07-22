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22 июля, источник: РИА Новости

Парламент Кубы одобрил конституционную реформу

МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Национальная ассамблея народной власти Кубы в воскресенье на своем заседании одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.

Источник: РИА Новости

Как сообщает портал Granma, за проект новой конституции депутаты проголосовали единогласно.

Также парламентом предложено в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма.

Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

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