Парламент Кубы одобрил конституционную реформу

Также парламентом предложено в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма.