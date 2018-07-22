Гигантская фигура Трампа плывет вдоль побережья Сан-Франциско
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Надувная фигура высотой 10 метров, изображающая президента США Дональда Трампа в виде
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Надувная фигура высотой 10 метров, изображающая президента США Дональда Трампа в виде
Гигантский
Как сообщается на официальном сайте кампании Trump Chicken («Трамп-цыпленок»), эта надувная фигура была сделана на заказ в Китае как «символ протестного движения» против Трампа и впервые появилась в Америке на марше в
Несмотря на название кампании Trump Chicken, на сайте утверждается, что «любое сходство между заключенным 00045 и президентом Соединенных Штатов является чистой случайностью», а любые сравнения Трампа с фигурой — это «самая фальшивая из фейковых новостей». Кампания Trump Chicken финансируется на пожертвования через платформу GoFundMe.
Трамп враждует с рядом СМИ, часто называя их «фейковыми» и «врагами народа».