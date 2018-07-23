Посол США в РФ пояснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки

Посол США в России Джон Хантсман отказался последовать призыву американского журналиста и подать в отставку после саммита РФ — США в Хельсинки. Как пояснил Хантсман в статье, опубликованной в субботу в газете The Salt Lake Tribune, он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему не уходить с должности.
Я провел антинаучное социологическое исследование среди своих коллег по поводу того, следует ли мне уходить в отставку. Их смех сказал мне все, что я хотел знать.
Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными», — продолжил он.
Дипломат предложил журналисту Роберту Герке приехать в Москву и познакомиться с сотрудниками и персоналом посольства США. «Они сосредоточены на работе, которую нужно делать для стабилизации наиболее опасных отношений в мире, охватывающих ядерные вооружения, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и поиск выхода из неподдающегося [урегулированию] сирийского кризиса. Их верность службе своей стране превыше политики и вдохновляет меня до глубины души», — пояснил Хантсман.
На родине президента США Дональда Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет. С критикой в адрес президента успели выступить не только либеральные СМИ и демократы, но и многие из однопартийцев Трампа. Демократы также потребовали распространить записи американского переводчика, который присутствовал на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в формате