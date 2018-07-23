В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве

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По его словам, создание группы укладывается в том, что разведывательное сообщество США делает с 2016—2017 годов. Он отметил, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым нужно будет противостоять.

«Если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать», — добавил генерал.

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Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам. Он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.