В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве
Специальная рабочая группа по противодействию России создана в Киберкомандовании США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего генерала Пола Накасоне.
Специальная рабочая группа по противодействию России создана в Киберкомандовании США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего генерала Пола Накасоне.
«Если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать», — добавил генерал.
Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.
18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам. Он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.
16 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Тогда он уточнил, что не видит доказательств присутствия «российского следа» в выборах. Кремль также заявляет о непричастности.