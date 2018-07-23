Ведущий Fox News после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взяв интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и
«Я почти не колебался», — заявил 70-летний ветеран телевидения по телефону. «Я подумал, а почему бы и нет», — добавил он.
По словам ведущего, на улицах Москвы и
Согласно его словам, он добивался разрешения взять интервью у российского лидера несколько месяцев. «Добро» из Кремля поступило после официального объявления о проведении саммита Россия — США в Хельсинки.
Как отметили в
Как сообщил Fox News, интервью с Путиным было взято в посольстве РФ в Хельсинки после встречи с Трампом и продолжалось 35 минут. Российский лидер ответил, в частности, на вопросы, касавшиеся расширения НАТО, Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, вмешательства извне в президентские выборы в США 2016 года и его расследования.
Саммит в Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались дважды — в июле и ноябре прошлого года — на крупных международных мероприятиях.