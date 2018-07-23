Ведущий Fox News после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию

Источник: AP 2018

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взяв интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург. Об этом ведущий сообщил газете The New York Times, разместившей материал на своем сайте в воскресенье.

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«Я почти не колебался», — заявил 70-летний ветеран телевидения по телефону. «Я подумал, а почему бы и нет», — добавил он.

По словам ведущего, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга его узнавали в лицо после трансляции интервью по российскому телевидению. За исключением этих эпизодов за все время отдыха его с супругой никто не беспокоил. «Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого», — заверил Уоллес.

Согласно его словам, он добивался разрешения взять интервью у российского лидера несколько месяцев. «Добро» из Кремля поступило после официального объявления о проведении саммита Россия — США в Хельсинки.

Единственное условие российской стороны заключалось в том, что Fox News должен был показать интервью в эфире целиком.

Как отметили в пресс-службе телеканала, это первое интервью президента России американским СМИ с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.

Об интервью

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Как сообщил Fox News, интервью с Путиным было взято в посольстве РФ в Хельсинки после встречи с Трампом и продолжалось 35 минут. Российский лидер ответил, в частности, на вопросы, касавшиеся расширения НАТО, Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, вмешательства извне в президентские выборы в США 2016 года и его расследования.

По данным исследовательской службы Nielsen, в Соединенных Штатах интервью посмотрели 3,2 млн человек.