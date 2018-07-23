С сентября в Хабаровск полетят по электронным визам
Система упрощенного въезда для иностранцев распространяется по дальневосточным аэропортам.
Система упрощенного въезда для иностранцев распространяется по дальневосточным аэропортам.
До первого сентября в аэропорту Хабаровска должен заработать механизм, который позволит иностранцам въезжать в упрощенном порядке по электронной визе.
Кроме того, по электронной визе можно будет с сентября прилететь в
«По мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска на Дальнем Востоке (Магадан, Якутск). Механизм виз востребован. О том, что на Дальний Восток можно прибыть, получив разрешение через Интернет, узнает все больше людей. С августа прошлого года, когда этот механизм заработал во Владивостоке, по электронной визе приехало более 16,5 тысяч человек», — отметил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.
Напомним, механизм электронных виз был запущен в прошлом году. С августа 2017 года введены в эксплуатацию системы выдачи электронных виз в двух пунктах пропуска — это воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска Владивосток.
За это время упрощенным визовым режимом воспользовались 16546 иностранных гражданина из 14 стран (список государств, граждане которых могут воспользоваться электронными визами, ограничен).
Чаще всего по электронной визе приезжают граждане КНР (12,4 тысячи человек) и Японии (3,9 тысячи человек).
Также с помощью этого механизма прибыли 131 гражданин Сингапура, 41 гражданин Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 11 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 7 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.