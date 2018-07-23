Русско-китайские идут

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. Об этом было заявлено на завершившемся 21 июля в Аспене форуме по безопасности. После недавней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки собравшиеся обсуждали прежде всего Россию и российско-американские отношения, хотя и признавали выводы руководителей разведсообщества США: в долгосрочной перспективе главная угроза Вашингтону исходит со стороны Китая.

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Общую канву девятого форума по безопасности, проходившего в американском Аспене, задал состоявшийся 16 июля российско-американский саммит. Как отметила выступившая на открывающей сессии форума замдиректора телеканала NBC Дафна Линцер, согласно свежим опросам ее телеканала, 68% американцев считают Россию недружественной страной, и это на 9% больше, чем в прошлом году. Лишь 5% сторонников республиканцев и 4% сторонников демократов считают ее другом. Более того, по ее словам, большинство американцев называют Россию угрозой номер один, и в этом она обошла Китай, Иран, КНДР и даже исламских террористов.



Публику, состоявшую из американских чиновников, журналистов, дипломатов и экспертов, живо интересовал вопрос, намерена ли Россия вмешиваться в выборы в Конгресс в ноябре 2018 года так же, как она делала это в 2016 году (по поводу того, что такое вмешательство имело место, аудитория и выступавшие сомнений не имели). Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ответила отрицательно.

Нет никаких указаний на то, что Россия собирается воздействовать на выборы в 2018 году, так же как она делала это в 2016 году, — сообщила она.— Тем не менее мы будем дураками, если не будем защищаться. У них есть возможности, есть решимость (это делать.— «Ъ»). Мы должны приготовиться. Кирстен Нильсен министр внутренней безопасности США

Ее слова позже подтвердила замдиректора ведомства по кибербезопасности Жанетт Манфра.

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Выступавшие констатировали, что с момента прошлых выборов государственными службами и компаниями США были приняты меры, усложняющие работу хакеров. Вице-президент Microsoft Том Берт сообщил, что компания помогла успешно отразить попытку фишинговой атаки (похищения пароля) на трех кандидатов в Конгресс на будущих выборах 2018 года.

Компания создала программу по защите демократии, в рамках которой обучает региональных сотрудников избирательных кампаний разоблачать и отражать атаки «русских хакеров».

Обсуждение России чуть было не отвлекло внимание участников форума от Китая, который директор Национальной разведки Дэниел Коутс и заместитель руководителя Центра операций в Восточной Азии ЦРУ Майкл Коллинз назвали главной угрозой безопасности США. Так, по мнению господина Коллинза, китайцы «ведут против нас (США.— “Ъ”) холодную войну».

По его словам, в «возросшей агрессивности и напористости Китая в последние пять-шесть лет» виновата Коммунистическая партия и лично ее глава и председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Угроза Китая нашей национальной безопасности, экономическим интересам, политическому благополучию и международному порядку необязательно исходит от самой страны, ее возвышения, диаспоры в США или чего-то подобного, — заявил он.— Это руководство Китая, которое постоянно наращивает свои амбиции, интересы, активность по всему земному шару и соревнуется с США».

По мнению господина Коутса, Пекин «использует все доступные способы», чтобы навредить Вашингтону, «легальные и нелегальные, экономические, политические, военные, частные и общественные», воздерживаясь только от прямой военной конфронтации.



Главной опасностью директор Национальной разведки назвал то, как Китай «вмешивается в наши мозги», то есть пытается склонить к сотрудничеству американцев китайского происхождения и навязать им представление о превосходстве китайской модели управления над американской.

Китайцы не хотят конфликта, войны. Они всего лишь хотят, чтобы все страны мира по любому политическому вопросу занимали сторону Китая, а не США, так как рассматривают конфликт с нами как системный. Дэниел Коутс директор Национальной разведки

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