Русско-китайские идут
Чиновники и разведчики США обменялись идеями по борьбе с главными угрозами.
Чиновники и разведчики США обменялись идеями по борьбе с главными угрозами.
Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. Об этом было заявлено на завершившемся 21 июля в Аспене форуме по безопасности. После недавней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки собравшиеся обсуждали прежде всего Россию и
Общую канву девятого форума по безопасности, проходившего в американском Аспене, задал состоявшийся 16 июля
Публику, состоявшую из американских чиновников, журналистов, дипломатов и экспертов, живо интересовал вопрос, намерена ли Россия вмешиваться в выборы в Конгресс в ноябре 2018 года так же, как она делала это в 2016 году (по поводу того, что такое вмешательство имело место, аудитория и выступавшие сомнений не имели). Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ответила отрицательно.
Нет никаких указаний на то, что Россия собирается воздействовать на выборы в 2018 году, так же как она делала это в 2016 году, — сообщила она.— Тем не менее мы будем дураками, если не будем защищаться. У них есть возможности, есть решимость (это делать.— «Ъ»). Мы должны приготовиться.
Ее слова позже подтвердила замдиректора ведомства по кибербезопасности Жанетт Манфра.
Выступавшие констатировали, что с момента прошлых выборов государственными службами и компаниями США были приняты меры, усложняющие работу хакеров.
Обсуждение России чуть было не отвлекло внимание участников форума от Китая, который директор Национальной разведки Дэниел Коутс и заместитель руководителя Центра операций в Восточной Азии ЦРУ Майкл Коллинз назвали главной угрозой безопасности США. Так, по мнению господина Коллинза, китайцы «ведут против нас (США.— “Ъ”) холодную войну».
По его словам, в «возросшей агрессивности и напористости Китая в последние
«Угроза Китая нашей национальной безопасности, экономическим интересам, политическому благополучию и международному порядку необязательно исходит от самой страны, ее возвышения, диаспоры в США или
По мнению господина Коутса, Пекин «использует все доступные способы», чтобы навредить Вашингтону, «легальные и нелегальные, экономические, политические, военные, частные и общественные», воздерживаясь только от прямой военной конфронтации.
Главной опасностью директор Национальной разведки назвал то, как Китай «вмешивается в наши мозги», то есть пытается склонить к сотрудничеству американцев китайского происхождения и навязать им представление о превосходстве китайской модели управления над американской.
Китайцы не хотят конфликта, войны. Они всего лишь хотят, чтобы все страны мира по любому политическому вопросу занимали сторону Китая, а не США, так как рассматривают конфликт с нами как системный.
Господин Коутс также заметил, что считает «проблему
Отвечая на вопрос, что со всем этим делать, Дэниел Коутс сообщил, что адекватным ответом было бы ограничить представителям КНР доступ к американской инфраструктуре. «Мы должны сказать им: вы не можете воровать наши секреты, — пояснил он.— Если хотите делать инновации, делайте, но не посылайте к нам своих детей, не посылайте своих ученых в наши лаборатории. Мы не позволим воровать наши технологии».
Михаил Коростиков