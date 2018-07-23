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05:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Русско-китайские идут

Чиновники и разведчики США обменялись идеями по борьбе с главными угрозами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. Об этом было заявлено на завершившемся 21 июля в Аспене форуме по безопасности. После недавней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки собравшиеся обсуждали прежде всего Россию и российско-американские отношения, хотя и признавали выводы руководителей разведсообщества США: в долгосрочной перспективе главная угроза Вашингтону исходит со стороны Китая.

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Общую канву девятого форума по безопасности, проходившего в американском Аспене, задал состоявшийся 16 июля российско-американский саммит. Как отметила выступившая на открывающей сессии форума замдиректора телеканала NBC Дафна Линцер, согласно свежим опросам ее телеканала, 68% американцев считают Россию недружественной страной, и это на 9% больше, чем в прошлом году. Лишь 5% сторонников республиканцев и 4% сторонников демократов считают ее другом. Более того, по ее словам, большинство американцев называют Россию угрозой номер один, и в этом она обошла Китай, Иран, КНДР и даже исламских террористов.

Публику, состоявшую из американских чиновников, журналистов, дипломатов и экспертов, живо интересовал вопрос, намерена ли Россия вмешиваться в выборы в Конгресс в ноябре 2018 года так же, как она делала это в 2016 году (по поводу того, что такое вмешательство имело место, аудитория и выступавшие сомнений не имели). Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ответила отрицательно.

Нет никаких указаний на то, что Россия собирается воздействовать на выборы в 2018 году, так же как она делала это в 2016 году, — сообщила она.— Тем не менее мы будем дураками, если не будем защищаться. У них есть возможности, есть решимость (это делать.— «Ъ»). Мы должны приготовиться.
Кирстен Нильсен
министр внутренней безопасности США

Ее слова позже подтвердила замдиректора ведомства по кибербезопасности Жанетт Манфра.

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Выступавшие констатировали, что с момента прошлых выборов государственными службами и компаниями США были приняты меры, усложняющие работу хакеров. Вице-президент Microsoft Том Берт сообщил, что компания помогла успешно отразить попытку фишинговой атаки (похищения пароля) на трех кандидатов в Конгресс на будущих выборах 2018 года.

Компания создала программу по защите демократии, в рамках которой обучает региональных сотрудников избирательных кампаний разоблачать и отражать атаки «русских хакеров».

Обсуждение России чуть было не отвлекло внимание участников форума от Китая, который директор Национальной разведки Дэниел Коутс и заместитель руководителя Центра операций в Восточной Азии ЦРУ Майкл Коллинз назвали главной угрозой безопасности США. Так, по мнению господина Коллинза, китайцы «ведут против нас (США.— “Ъ”) холодную войну».

По его словам, в «возросшей агрессивности и напористости Китая в последние пять-шесть лет» виновата Коммунистическая партия и лично ее глава и председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Угроза Китая нашей национальной безопасности, экономическим интересам, политическому благополучию и международному порядку необязательно исходит от самой страны, ее возвышения, диаспоры в США или чего-то подобного, — заявил он.— Это руководство Китая, которое постоянно наращивает свои амбиции, интересы, активность по всему земному шару и соревнуется с США».

По мнению господина Коутса, Пекин «использует все доступные способы», чтобы навредить Вашингтону, «легальные и нелегальные, экономические, политические, военные, частные и общественные», воздерживаясь только от прямой военной конфронтации.

Главной опасностью директор Национальной разведки назвал то, как Китай «вмешивается в наши мозги», то есть пытается склонить к сотрудничеству американцев китайского происхождения и навязать им представление о превосходстве китайской модели управления над американской.

Китайцы не хотят конфликта, войны. Они всего лишь хотят, чтобы все страны мира по любому политическому вопросу занимали сторону Китая, а не США, так как рассматривают конфликт с нами как системный.
Дэниел Коутс
директор Национальной разведки
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Господин Коутс также заметил, что считает «проблему Южно-Китайского моря Крымом на Востоке», и добавил, что потенциально эта ситуация является взрывоопасной. Напомним, что Китай считает все Южно-Китайское море своей территорией, с чем не согласны остальные страны Юго-Восточной Азии и Международный арбитражный суд в Гааге, вынесший соответствующий вердикт летом 2016 года. Несмотря на их протесты, Китай занимает там крошечные острова, искусственно увеличивает их и создает там военную инфраструктуру.

Отвечая на вопрос, что со всем этим делать, Дэниел Коутс сообщил, что адекватным ответом было бы ограничить представителям КНР доступ к американской инфраструктуре. «Мы должны сказать им: вы не можете воровать наши секреты, — пояснил он.— Если хотите делать инновации, делайте, но не посылайте к нам своих детей, не посылайте своих ученых в наши лаборатории. Мы не позволим воровать наши технологии».

Михаил Коростиков

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