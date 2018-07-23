Первый шаг сделан: Козлову дали 470 миллионов рублей на льготные авиабилеты

Источник: Reuters

Дополнительные 470 миллионов рублей удалось получить министру Дальнего Востока для льготных авиабилетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу Александра Козлова в социальной сети Инстаграм.

«Первый, хоть и небольшой шаг сделан!

Удалось убедить дополнительно выделить 470 миллионов рублей на льготные авиаперевозки.

Два месяца усиленной работы и более 40 тысяч дальневосточников смогут приобрести льготные авиабилеты.

Будем продолжать: убеждать, доказывать, настаивать, — написал Александр Козлов.

Также министр добавил, что в Петропавловске-Камчатском скоро начнётся строительство нового аэропорта. Помимо этого он рассказал, что вопрос модернизации аэропортов Дальнего Востока у него во внимании, эту проблему уже решают.