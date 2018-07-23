Первый шаг сделан: Козлову дали 470 миллионов рублей на льготные авиабилеты
Министр по развитию Дальнего Востока убедил выделить дополнительные деньги для авиаперевозок.
Министр по развитию Дальнего Востока убедил выделить дополнительные деньги для авиаперевозок.
Дополнительные 470 миллионов рублей удалось получить министру Дальнего Востока для льготных авиабилетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу Александра Козлова в социальной сети Инстаграм.
«Первый, хоть и небольшой шаг сделан!
Удалось убедить дополнительно выделить 470 миллионов рублей на льготные авиаперевозки.
Два месяца усиленной работы и более 40 тысяч дальневосточников смогут приобрести льготные авиабилеты.
Будем продолжать: убеждать, доказывать, настаивать, — написал Александр Козлов.
Также министр добавил, что в
Напомним, Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому НДС на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока будет обнулён.