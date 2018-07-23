Двое депутатов в Хабаровском крае сложили полномочия по требованию прокуратуры

Представители надзорного ведомства установили, что один народный избранник не предоставил в уполномоченный орган сведения о доходах за 2017 год, а другой сделал это не вовремя. Прокурор внес представление председателю собрания депутатов Солнечного района об устранении выявленных нарушений. Акт реагирования рассмотрели, а требования удовлетворили. Депутаты сложили полномочия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.