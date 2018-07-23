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03:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Двое депутатов в Хабаровском крае сложили полномочия по требованию прокуратуры

В Солнечном районе Хабаровского края досрочно прекращены полномочия двоих депутатов за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Источник: РИА "Новости"

Узнать о них удалось благодаря прокурорской проверке.

Представители надзорного ведомства установили, что один народный избранник не предоставил в уполномоченный орган сведения о доходах за 2017 год, а другой сделал это не вовремя. Прокурор внес представление председателю собрания депутатов Солнечного района об устранении выявленных нарушений. Акт реагирования рассмотрели, а требования удовлетворили. Депутаты сложили полномочия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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