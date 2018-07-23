Хабаровский край станет наставником для Дальнего Востока
На четвертом ВЭФ-2018 региону будет предложено присвоить статус «региона-наставника».
На четвертом ВЭФ-2018 региону будет предложено присвоить статус «региона-наставника».
На ВЭФ-2018 Хабаровскому краю будет предложено присвоить статус «региона-наставника» для Дальнего Востока. Об этом заявила руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста по направлению «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
— На площадке ПМЭФ-2018 планируется к подписанию ряд соглашений с субъектами ДФО по реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Свои намерения подтвердили Амурская область и Камчатский край, остальные — в статусе проведения переговоров. Хабаровскому краю будет предложено присвоение статуса «региона-наставника» для других субъектов Дальнего Востока, — отметила Юлия Ханьжина. Хабаровский край еще в 2016 году вошел в число пилотных регионов по апробации стандарта кадрового обеспечения. Цели данной инициативы — обеспечить промышленность страны высококвалифицированными молодыми профессионалами, трансформировать систему профобразования под требования реального сектора экономики с помощью лучших практик нашей страны и международных стандартов.
Проект предусматривает выявление и тиражирование в регионах эффективных управленческих практик кадрового обеспечения. Это делается на основе разработанного стандарта, а также благодаря поддержке движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ, Worldskills Russia и регионом. В марте этого года результаты апробации были представлены губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Свердловскую область.
— Результаты есть, мы в крае готовы наращивать работу в этом направлении и готовы делиться своим опытом с другими регионами, у нас есть очень хорошие наработки, — отметил тогда глава региона.