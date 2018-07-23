Нурсултан Назарбаев ушёл в отпуск

В 2017 году глава государства брал краткосрочный отпуск 21 июля. 24 июля он поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, 8 августа — с президентом Турции, а уже 11 августа встречался в Астане с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.