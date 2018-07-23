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09:18 (мск), источник: Informburo.kz

Нурсултан Назарбаев ушёл в отпуск

Сроки отпуска не уточняются.

Источник: Informburo.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочном отпуске, сообщила пресс-служба Акорды.

Сроки отпуска не уточняются.

В 2017 году глава государства брал краткосрочный отпуск 21 июля. 24 июля он поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, 8 августа — с президентом Турции, а уже 11 августа встречался в Астане с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.

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Нурсултан Назарбаев ушёл в отпуск
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