Нижегородские министры проходят переподготовку в РАНХиГС

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К обучению приступили 116 министров, глав муниципальных образований и их заместители из Нижегородской и Кировской областей, Республик Татарстан, Мордовии, Марий Эл, Чувашской и Удмуртской Республик, Пермского края.

Команда Нижегородской области представлена 16 руководителями и заместителями руководителей органов государственной власти и местного самоуправления. Переподготовку в РАНХиГС проходят министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, министр имущества и земельных отношений Сергей Баринов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов, управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области Андрей Бетин.

— Вся команда испытывает драйв от обучения, — отметил участник программы Сергей Баринов. — Преподаватели учат взаимодействовать в команде, понимать тонкости настроек, которые необходимо знать, чтобы быть эффективным управленцем, рассказывают о процессе разработке крупных сложных проектов. Новые знания, новое восприятие вопросов и проблем, с которыми сталкиваешься в повседневности, — всё это очень ценно и, несомненно, пригодится в работе.

Команда сейчас занимается поиском универсального пространственного решения для городов, агломераций.

— Обсуждаем темы сохранения исторического наследия городов, развития культурных пространств, консолидации IT-кластера как места, где специалисты работают, учатся, живут. Эти и другие вопросы мы детально прорабатываем, обсуждаем с экспертами, в том числе РАНХиГС и АСИ, и ищем оптимальные варианты их решения, — добавил Сергей Баринов.