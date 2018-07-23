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10:45 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородские министры проходят переподготовку в РАНХиГС

В Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС стартовал второй очный модуль образовательной программы «Развитие региональных команд» для руководителей органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа.

Источник: Reuters

К обучению приступили 116 министров, глав муниципальных образований и их заместители из Нижегородской и Кировской областей, Республик Татарстан, Мордовии, Марий Эл, Чувашской и Удмуртской Республик, Пермского края.

Команда Нижегородской области представлена 16 руководителями и заместителями руководителей органов государственной власти и местного самоуправления. Переподготовку в РАНХиГС проходят министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, министр имущества и земельных отношений Сергей Баринов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов, управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области Андрей Бетин.

— Вся команда испытывает драйв от обучения, — отметил участник программы Сергей Баринов. — Преподаватели учат взаимодействовать в команде, понимать тонкости настроек, которые необходимо знать, чтобы быть эффективным управленцем, рассказывают о процессе разработке крупных сложных проектов. Новые знания, новое восприятие вопросов и проблем, с которыми сталкиваешься в повседневности, — всё это очень ценно и, несомненно, пригодится в работе.

Команда сейчас занимается поиском универсального пространственного решения для городов, агломераций.

— Обсуждаем темы сохранения исторического наследия городов, развития культурных пространств, консолидации IT-кластера как места, где специалисты работают, учатся, живут. Эти и другие вопросы мы детально прорабатываем, обсуждаем с экспертами, в том числе РАНХиГС и АСИ, и ищем оптимальные варианты их решения, — добавил Сергей Баринов.

Обучение в рамках второго модуля продлится до 22 июля. Участники программы будут работать с ведущими российскими и зарубежными экспертами и практиками бизнеса. В качестве приглашённых лекторов выступят советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, доцент кафедры РАНХиГС, к.т.н. Павел Шестопалов, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundations, заслуженный профессор РАНХиГС, доктор Сэм Потоликкио.

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