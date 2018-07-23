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11:03 (мск), источник: Piter.tv

Петербургская делегация с Албиным отправилась в Сингапур

В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система».

C 23 по 27 июля вице-губернатор Игорь Албин приедет с официальным визитом в Республику Сингапур. Об этом сообщает «Мойка 78».

В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система». Этот проект разработан специально для Северной столицы. Стороны поделятся опытом по управлению городским транспортом. Сингапурская компания ST Electronics расскажет о внедрении интеллектуальных систем для инфраструктуры.

Для Петербурга будет ценен опыт Сингапура, который признан самым эффективным в решении транспортных проблем крупных городов.
Игорь Албин
вице-губернатор Петербурга

Представители Петербурга и Сингапура также обсудят сотрудничество в области портовой инфраструктуры, мусоропереработки и городского планирования.

Напомним, ранее Piter, TV писал о том, что бригада Жилкома откачивает воду из затопленного подвала на Ремесленной улице.

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