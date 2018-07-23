Петербургская делегация с Албиным отправилась в Сингапур

C 23 по 27 июля вице-губернатор Игорь Албин приедет с официальным визитом в Республику Сингапур. Об этом сообщает «Мойка 78».

В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система». Этот проект разработан специально для Северной столицы. Стороны поделятся опытом по управлению городским транспортом. Сингапурская компания ST Electronics расскажет о внедрении интеллектуальных систем для инфраструктуры.

Для Петербурга будет ценен опыт Сингапура, который признан самым эффективным в решении транспортных проблем крупных городов. Игорь Албин вице-губернатор Петербурга

Представители Петербурга и Сингапура также обсудят сотрудничество в области портовой инфраструктуры, мусоропереработки и городского планирования.