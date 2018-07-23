Петербургская делегация с Албиным отправилась в Сингапур
В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система».
В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система».
C 23 по 27 июля
В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта «Интеллектуальная транспортная система». Этот проект разработан специально для Северной столицы. Стороны поделятся опытом по управлению городским транспортом. Сингапурская компания ST Electronics расскажет о внедрении интеллектуальных систем для инфраструктуры.
Для Петербурга будет ценен опыт Сингапура, который признан самым эффективным в решении транспортных проблем крупных городов.
Представители Петербурга и Сингапура также обсудят сотрудничество в области портовой инфраструктуры, мусоропереработки и городского планирования.
Напомним, ранее Piter, TV писал о том, что бригада Жилкома откачивает воду из затопленного подвала на Ремесленной улице.