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12:49 (мск), источник: Om1.ru

Александр Бурков определился со своей «сенаторской тройкой»

Врио губернатора назвал трех кандидатов на пост.

Как ранее писал портал Om1.ru, в сентябре 2018 года состоятся выборы губернатора Омской Области. Действующий врио Александр Бурков поучаствует в них как самовыдвиженец. В случае победы Буркова может появиться и новый представитель губернатора в Совете Федерации. Глава региона назвал трех кандидатов на пост сенатора, это Елена Мизулина, а так же два депутата Заксобрания: Владимир Березовский и главный врач «Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Вадим Бережной. Все они уже включены в список кандидатов.

Добавим, что сегодня, 23 июля, Александр Бурков сдал свои подписи в избирательную комиссию. Всего собрано более 100 000 подписей в поддержку главы региона.

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