Александр Бурков определился со своей «сенаторской тройкой»
Врио губернатора назвал трех кандидатов на пост.
Врио губернатора назвал трех кандидатов на пост.
Как ранее писал портал Om1.ru, в сентябре 2018 года состоятся выборы губернатора Омской Области. Действующий врио Александр Бурков поучаствует в них как самовыдвиженец. В случае победы Буркова может появиться и новый представитель губернатора в Совете Федерации. Глава региона назвал трех кандидатов на пост сенатора, это Елена Мизулина, а так же два депутата Заксобрания: Владимир Березовский и главный врач «Клинического
Добавим, что сегодня, 23 июля, Александр Бурков сдал свои подписи в избирательную комиссию. Всего собрано более 100 000 подписей в поддержку главы региона.