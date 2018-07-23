Александр Бурков определился со своей «сенаторской тройкой»

Как ранее писал портал Om1.ru, в сентябре 2018 года состоятся выборы губернатора Омской Области. Действующий врио Александр Бурков поучаствует в них как самовыдвиженец. В случае победы Буркова может появиться и новый представитель губернатора в Совете Федерации. Глава региона назвал трех кандидатов на пост сенатора, это Елена Мизулина, а так же два депутата Заксобрания: Владимир Березовский и главный врач «Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Вадим Бережной. Все они уже включены в список кандидатов.