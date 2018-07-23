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12:35 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области завершился прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы

В Калининградской области 21 июля завершился прием документов от кандидатов на выдвижение в дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 98.

В федеральной избирательной кампании в Калининградской области будет принимать участие шесть кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями, прокомментировали в избиркоме Калининградской области.

Документы на выдвижение представили:

1. Игорь Алексеевич Ревин, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Евгений Викторович Мишин, выдвинутый политической партией «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России».

3. Александр Георгиевич Ярошук, выдвинутый Всероссийской политической партией «Единая Россия».

4. Константин Юрьевич Дорошок, выдвинутый политической партией «Справедливая Россия».

5. Ольга Викторовна Куземская, выдвинутая политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

6. Александр Сергеевич Орлов, выдвинутый партией «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Игорь Ревин, Евгений Мишин и Константин Дорошок получили статус зарегистрированных кандидатов. Документы, необходимые для регистрации кандидата, должны быть представлены не позднее 25 июля.

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