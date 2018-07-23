Трамп снова назвал надувательством историю о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп назвал обманом скандал с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп назвал обманом скандал с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в 2016 году.
За прошедшую неделю он неоднократно подчеркивал согласие с выводами американской разведки о том, что вмешательство России имело место.
«Выходит, президент (Барак.— “Ъ”) Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большое надувательство, вот почему, а еще потому, что был уверен в победе бесчестной Хиллари (Клинтон.— “Ъ”)!» — написал он в Twitter.
14 июля Дональд Трамп обратил внимание на то, что ФБР информировало Барака Обаму о предполагаемых кибератаках со стороны России в сентябре 2016 года, до выборов президента.
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Американские СМИ и многие политики раскритиковали президента за его высказывание на саммите. Однако, несмотря на критику, с которой столкнулся президент, его рейтинг вырос за неделю. Согласно данным последнего опроса Wall Street Journal и NBC News работой президента довольны 45% американцев. Это самый высокой показатель с начала его президентского срока.