Трамп снова назвал надувательством историю о вмешательстве России в выборы

Источник: AP 2018

За прошедшую неделю он неоднократно подчеркивал согласие с выводами американской разведки о том, что вмешательство России имело место.

«Выходит, президент (Барак.— “Ъ”) Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большое надувательство, вот почему, а еще потому, что был уверен в победе бесчестной Хиллари (Клинтон.— “Ъ”)!» — написал он в Twitter.

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14 июля Дональд Трамп обратил внимание на то, что ФБР информировало Барака Обаму о предполагаемых кибератаках со стороны России в сентябре 2016 года, до выборов президента.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 23 июля Дональд Трамп заявил, что не видит причин не верить словам российского президента о невмешательстве в американские выборы. Однако на следующий день после саммита господин Трамп назвал свои слова оговоркой, заявив, что доверяет выводам американских спецслужб. Затем в интервью телеканалу CBS он заявил о личной ответственности Владимира Путина за вмешательство России в американские выборы.