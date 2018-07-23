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15:55 (мск), источник: Volga News

В Самаре может появиться подразделение Генпрокуратуры РФ

В Самаре создадут подразделение Генпрокуратуры РФ в связи с созданием окружного кассационного суда. Об этом в Twitter сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

По словам Хинштейна, в подразделении будет 30 человек. Оно будет подчиняться напрямую судебному главку Генпрокуратуры и разместится вместе с судом в здании на Урицкого.

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