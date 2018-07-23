Нового прокурора представили в Нижегородской области

Вадим Антипов с 2003 по 2015 год занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. После этого он возглавлял прокуратуру Пермского края. В 1994 году начал карьеру в органах прокуратуры с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан.