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16:08 (мск), источник: Нижегородская правда

Нового прокурора представили в Нижегородской области

Вадим Антипов ранее возглавлял прокуратуру Пермского края.

Сегодня, 23 июля, в прокуратуре Нижегородской области официально представили нового прокурора.

Напомним, 5 июля Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении на должность прокурора Нижегородской области Вадима Антипова.

Вадим Антипов с 2003 по 2015 год занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. После этого он возглавлял прокуратуру Пермского края. В 1994 году начал карьеру в органах прокуратуры с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан.

Сегодня также был представлен новый первый заместитель прокурора Нижегородской области. Им стал Александр Семенов, ранее занимавший пост первого заместителя прокурора Тверской области.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель прокурора Нижегородской области Евгений Денисов занял пост заместителя прокурора Тверской области.

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